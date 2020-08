Finance éthique L'impact de la crise du Covid-19 sur les opérateurs d'assurance islamique Takaful Rédigé par Ezzedine Ghlamallah | Mardi 18 Août 2020 à 13:00









Sur le plan financier, les opérateurs avaient et continueront de faire face à une augmentation de la mortalité et des dépenses de santé. Les opérateurs ressentent cet impact mais ne peuvent pas encore le mesurer avec précision. Une chose est assurée, la crise du Covid-19 entraînera une augmentation des sinistres pour le Takaful Famille (couverture des personnes) sur le long terme notamment en matière de couverture santé et décès.



En ce qui concerne le Takaful Général (couverture des biens), la période de confinement aura contribué à une baisse significative des sinistres même si cette tendance à court terme ne compensera pas la tendance de fond d’augmentation des sinistres en Takaful Famille sur le long terme. Avec 21 755 069 cas confirmés et 776 469 décès dans le monde au 17 août 2020 d’après le Centre de ressources sur le coronavirus l’Université John Hopkins, l'impact du Covid-19 sur les opérateurs Takaful établis dans de nombreux pays est significatif à plusieurs égards. La crise sanitaire a des implications à la fois financières et organisationnelles.Sur le plan financier, les opérateurs avaient et continueront de faire face à une augmentation de la mortalité et des dépenses de santé. Les opérateurs ressentent cet impact mais ne peuvent pas encore le mesurer avec précision. Une chose est assurée, la crise du Covid-19 entraînera une augmentation des sinistres pour le Takaful Famille (couverture des personnes) sur le long terme notamment en matière de couverture santé et décès.En ce qui concerne le Takaful Général (couverture des biens), la période de confinement aura contribué à une baisse significative des sinistres même si cette tendance à court terme ne compensera pas la tendance de fond d’augmentation des sinistres en Takaful Famille sur le long terme.

Des inquiétudes nombreuses pour les entreprises Avec des réseaux physiques fermés (agences, courtiers) en raison du confinement, l’activité des souscriptions et donc de la production commerciale a fortement diminué. Les opérateurs digitalisés et disponibles par téléphone étant moins impactés. Cela se traduisant pour les opérateurs Takaful comme dans de nombreux autres secteurs par une baisse de leur chiffre d'affaires.



La crise aura également un impact sur les résultats financiers à la suite des turbulences observées sur les marchés financiers. Il y a des inquiétudes concernant la baisse des rendements et les faillites d'entreprises qui étaient déjà lourdement endettées avant la crise du Covid-19.



Concernant les conséquences organisationnelles, on peut citer la diminution de la réactivité des opérateurs en fonction de leur capacité à déployer le télétravail en cas d'urgence. Les opérateurs disposant d’une gestion électronique des documents efficace étant moins impactés. Des défis dans la gestion des ressources humaines sont apparus, notamment en ce qui concerne la garde des enfants pendant le confinement, l'augmentation de l'absentéisme pour maladie, etc.

Le besoin de résilience organisationnelle et financière des opérateurs Takaful



• Flexibilité des paiements des cotisations ;



• Processus d’indemnisation plus rapide pour la couverture pandémique ;



• Exemption de certains frais ou charges ;



• Extension des couvertures Takaful ;



• Prise en charge des frais de dépistage au Covid-19 ;



• Digitalisation de la gestion des indemnisations et de la distribution ;



• Mise en place de nouvelles formes organisationnelles comme le télétravail et la digitalisation.



Ces impacts ont montré le besoin de résilience organisationnelle et financière des opérateurs Takaful. Même si les efforts des opérateurs pour financer les dépenses exceptionnelles de la crise doivent être ajustés en fonction de leur taille ou la diversification de leurs activités, cette crise révèle la nécessité de disposer de réserves financières importantes pour assurer la robustesse des opérateurs ainsi que d'un système d'information efficace permettant la digitalisation de la gestion des souscriptions et des indemnisations



L’assurance takaful dans le monde : quelles perspectives en 2019 ?



Parallèlement, la crise du Covid-19 a révélé de nouveaux besoins qui représentent une occasion pour affirmer la responsabilité sociale des opérateurs Takaful envers les participants qui peuvent être mentionnés ci-après :



