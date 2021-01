Chrétiens et musulmans du Mantois ensemble contre la précarité, aggravée par le Covid-19

« Cette dernière a fait basculer beaucoup de nos concitoyens dans la misère et la pauvreté venant s’ajouter aux nombreux précaires déjà existants. Nous le voyons tous les jours autour de nous, les besoins sont grandissants, et les associations caritatives n’arrivent plus à répondre à la demande »

« l’occasion pour tous, croyants ou pas, de vivre ensemble une journée d'échange, de partage et de générosité ».

Chrétiens et musulmans du Mantois, dans les Yvelines, se mobilisent, samedi 30 janvier, en faveur des plus démunis en organisant pour la 16e année consécutive, leur traditionnelle collecte de nourriture au profit de la Banque alimentaire . Les mosquées, les paroisses catholiques et les temples protestants de la région ont décidé de s'unir pour venir en aide aux plus fragiles, particulièrement affectés par la crise sanitaire du Covid-19. , alertent les organisateurs.C'est dans ce contexte que les organisateurs invitent leurs fidèles à les retrouver pour toute une journée de 9h à 18h devant les magasins Carrefour Contact à Mantes-La-Ville, Monoprix et Val Prim à Mantes-la-Jolie, Les Halles à Limay et Auchan à Buchelay. Une initiative solidaire qui sera, par ailleurs,