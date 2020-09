Covid-19 : pourquoi Didier Raoult est visé par une plainte à l’Ordre des médecins

« sans qu'aucune donnée acquise de la science ne soit clairement établie à ce sujet, et en infraction avec les recommandations des autorités de santé »

« On peut se demander si ses prises de position très tranchées n'ont pas contribué à nuire au message de prévention et de santé publique, et donc à la protection de la population, en décrédibilisant ces mesures de prévention sur des bases scientifiques infondées »,

La Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf) a déposé plainte en juillet auprès de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône contre Didier Raoult pour avoir promu et prescrit l'hydroxychloroquine souvent associée à de l'azithromycine à des patients atteints de Covid-19, apprend-t-on jeudi 3 septembre.La société savante, qui compte 500 adhérents, des médecins, biologistes, pharmaciens et chercheurs intéressés ou impliqués en pathologie infectieuse, estime, rapporte Le Figaro que le directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille a enfreint neuf articles du code de déontologie médicale.Outre la promotion d’un traitement qui n’a pas démontré son efficacité contre le Covid-19, il est notamment accusé d'avoir diffusé de fausses informations auprès du public, d'avoir commis de graves manquements au devoir de confraternité et d'avoir réalisé des essais cliniques dont la légalité reste à démontre.indique la plainte, citée par le quotidien. Didier Raoult, qui n’a pas réagi publiquement à ce stade à cette plainte, peut encourir une radiation définitive.Lire aussi :Et aussi :