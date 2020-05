Vers la fin de lâ€™usage de la chloroquine dans le traitement du Covid-19 en France

« par précaution »

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a annoncé, pour sa part, le lancement d’une procédure de suspensiondes essais cliniques évaluant l'hydroxychloroquine chez les patients atteints de Covid-19, et ce après un appel en ce sens lancé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).Ces prises de positions interviennent après la parution, samedi 23 mai, d’une étude dans la revue médicalequi, sur la base de 96 000 personnes admises dans 671 hôpitaux, révélait l'inefficacité et même les risques de ce médicament pour les malades du Covid-19.En réponse, l’infectiologue Didier Raoult, promoteur du traitement à base de chloroquine, a qualité l'étude de, a-t-il déclaré dans une vidéo postée lundi 25 mai, ajoutant sed’avance de l’avis du HCSP.Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et face à l'emballement crée autour du traitement fétiche de Didier Raoult , la prescription de la chloroquine a été autorisée en France depuis fin mars mais était uniquement réservée aux malades hospitalisés et gravement atteints du Covid-19, sur décision collégiale des médecins. Un décret encadrait son usage en ce sens. Après l’avis du HCSP, les règles dérogatoires de prescription devraient donc être très vite révisées par le ministère de la Santé.Lire aussi :Et aussi :