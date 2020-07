Tunisie : une blogueuse en prison pour avoir partagé une « sourate corona » qui parle Covid-19

Voici traduite la « Sourate Corona » qui a tant fait parler d’elle :



« Covid / Et le virus exterminateur / Ils sont étonnés qu’il leur soit venu de la Chine lointaine / Les mécréants disent que c’est une maladie tenace / Non, mais c’est la mort certaine / Il n’y a point de différence entre les rois et les esclaves / Accrochez-vous à la science et laisser tomber les traditions / Ne sortez pas pour acheter la semoule / Et restez chez vous, car c’est un malheur terrible / Et lavez-vous les mains avec un savon neuf / Ainsi, le grand Jilou (une fausse divinité, ndlr) a dit vrai. »



Rien donc de bien méchant, d’autant que le texte dont Emna Chargui qui n’est pas l’auteure incite au bout à adopter des mesures barrières pour limiter la propagation du Covid-19. Néanmoins, de nombreux internautes ne l’ont pas vu sous l'œil humoristique, finissant par attirer ainsi l’attention des autorités.