Etats-Unis : face au coronavirus, les organisations musulmanes mobilisÃ©es pour aider les familles dÃ©munies

Aux Etats-Unis, et particulièrement dans l'Etat de New York, la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus provoque de lourds dégâts humains. Des organisations musulmanes américaines se mobilisent pour aider les familles les plus modestes à faire face à leurs besoins essentiels. Une initiative a d'ores et déjà permis de collecter plus d'un demi-million de dollars.







Plus de 520 000 dollars (473 000 euros) ont été collectés en quelques jours, avec le soutien des principales organisations musulmanes américaines comme le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) et le Conseil musulman des affaires publiques (MPAC). Outre-Atlantique, les organisations musulmanes s’illustrent dans l’organisation de campagnes solidaires à grande échelle. Face à la propagation du coronavirus qui plonge les Etats-Unis dans une grave crise sanitaire, trois d’entre elles, Celebrate Mercy, Penny Appeal et le Centre islamique de l'Université de New York (ICNYU) ont lancé, au cours du mois de mars, une collecte de fonds afin de venir en aide aux familles les plus modestes sévèrement impactées par l’arrêt brutal de l’économie.Plus de 520 000 dollars (473 000 euros) ont été collectés en quelques jours, avec le soutien des principales organisations musulmanes américaines comme le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) et le Conseil musulman des affaires publiques (MPAC).

Les plus démunis sont aussi les plus impactés par la crise « tenir compte de (leurs) conseils est un privilège que de nombreux Américains ne peuvent pas se permettre, en particulier les familles à faible revenu, les entrepreneurs, les travailleurs indépendants et les personnes âgées » , ont expliqué les organisateurs de la collecte. « Il est attendu que la perte de salaire, les congés maladie non payés, l'insécurité alimentaire et le manque d'accès aux soins de santé ont un impact disproportionné sur ces groupes. »



Ainsi, grâce au demi-million de dollars collectés, des chèques ont été envoyés aux familles dans le besoin, quelles que soient leurs convictions. « Si les colis alimentaires et les kits d'hygiène sont indispensables, ces chèques permettront aux familles de payer leur loyer, leurs commodités, leurs médicaments ainsi que les transports » , ont-ils indiqué. En date du 2 avril, 660 foyers ont bénéficié chacun d’un chèque d’un montant compris entre 250 et 1000 dollars selon les besoins.



La



Cette initiative solidaire est loin d'être la seule lancée par les organisations musulmanes américaines. Elle s'ajoutent à de nombreuses autres actions salutaires lancées par des ONG et associations de divers horizons afin de contribuer à l'effort de solidarité, aussi attendu que nécessaire.



Plus de 26 000 morts du Covid-19 ont été enregistrés aux Etats-Unis dont plus de 10 000 dans le seul Etat de New York. Le pays, en grande partie confiné, est aujourd’hui officiellement le plus endeuillé au monde, après l’Italie et l’Espagne.



