Au temps du Covid-19, RSF honore le travail de 30 Â« hÃ©ros de lâ€™information Â»

Monde Au temps du Covid-19, RSF honore le travail de 30 « héros de l’information » Rédigé par Lina Farelli | Lundi 15 Juin 2020 à 17:30

Reporters sans frontières (RSF) honore le travail de 30 journalistes, lanceurs d’alerte et médias, des « héros de l’information qui se sont illustrés depuis le début de la pandémie de Covid-19 » et qui ont souvent payé très cher le prix de la vérité.



« Chaque crise révèle ses héros. » Reporters sans frontières (RSF) a publié, lundi 15 juin, une liste de 30 héros de l’information qui se sont illustrés depuis le début de la pandémie de Covid-19. « Journalistes, lanceurs d’alerte et médias, ils ont contribué par leur courage, leur persévérance, voire leur capacité d’innovation, à diffuser une information fiable particulièrement vitale en temps de crise sanitaire exceptionnelle » , fait valoir l’organisation.



« Par leurs reportages ou leurs initiatives, qui ont demandé courage, audace et détermination, ils ont permis au plus grand nombre d’accéder à une information fiable et de qualité ; ils ont contribué à résister à la censure et à lutter contre la désinformation galopante qui mettent en danger la santé des populations », indique aussi RSF, qui précise que la « ne se veut pas exhaustive » .

Quand le prix de la vérité est cher payé « La plupart de ces héros ont en commun d’avoir révélé des informations démontrant la gravité de la pandémie ou dénonçant la mauvaise gestion de la crise sanitaire par les autorités de leur pays », souligne RSF. Est ainsi honoré le travail d’Andjouza Abouheir, journaliste pour La Gazette des Comores , qui a levé le voile, en avril, sur le mystère du zéro cas dans les Comores. Par son enquête, elle révèle que les échantillons prélevés sur les premiers cas suspects n’ont tout simplement jamais été envoyés pour analyse. Ces révélations mettent le gouvernement dans l’embarras, choisissant alors de menacer de poursuivre les journalistes qui publieraient « sans passer par les canaux officiels ».



Début juin, RSF et quatre autres ONG dont Cartooning for Peace ont « inquiétante recrudescence des atteintes physiques et judiciaires contre les reporters et dessinateurs de presse » dans le pays, appelé à « des actions concrètes visant à garantir un libre exercice du journalisme » par, entre autres, l’abandon des poursuites abusives adressées contre les journalistes, blogueurs ou dessinateurs de presse au motif de la Loi sur la sécurité numérique de 2018.



Du côté de la Chine, cinq noms sont honorés. Li Wenliang et Chen Qiushi ne sont pas journalistes ; l’un est médecin ophtalmologiste, l’autre avocat. Li Wenliang a été le premier à avoir alerté le monde sur les débuts d’une épidémie fulgurante, fin décembre 2019, tandis que Chen Qiushi a rendu compte du chaos ambiant qui régnait dans les hôpitaux de Wuhan, premier foyer du coronavirus, grâce à ses vidéos publiées sur son blog. Le premier a succombé au Covid-19. Le deuxième a été placé de force en quarantaine et n’est jamais réapparu. « Le prix de la vérité est souvent cher payé » , commente RSF.



Aux Etats-Unis, ce sont les correspondants de la Maison Blanche qui sont honorés en raison de « leur persévérance à poursuivre leur travail en dépit d’une forte adversité ». « Malgré les attaques et les moqueries constantes du président Trump et de son entourage, ils continuent, semaine après semaine, à interroger sa gestion de la pandémie » , indique RSF.



Au Brésil, qui est désormais le deuxième pays qui compte le plus de morts du Covid-19 avec plus de 43 000 décès au compteur, des médias se sont réunis au sein d’un « cabinet de crise » pour informer les populations délaissées des favelas. En Russie, où plus de 7 000 morts ont été enregistrés, 25 publications se sont réunies au sein du Syndicat-100 pour mettre en place un système visant à aider le personnel médical à faire remonter de l’information et alerter l’opinion publique.



« Le journalisme peut sauver des vies » « Poursuivis, agressés, insultés, ils sont nombreux à avoir payé le prix fort pour avoir défendu le droit à l’information et lutté contre les rumeurs et la désinformation qui aggravent les conséquences de la crise sanitaire » , note le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire. « Ces nouveaux héros nous rappellent que le journalisme peut sauver des vies. Ils méritent toute notre attention et admiration. »



En avril, RSF dévoilait l’édition 2020 du « la pandémie de Covid-19 met en lumière et amplifie les crises multiples qui menacent le droit à une information libre, indépendante, pluraliste et fiable » .



« Les dix prochaines années seront sans doute "une décennie décisive" pour la liberté de la presse en raison de crises qui affectent l’avenir du journalisme » , indique l’organisation en citant cinq crises qui, en parallèle de la crise sanitaire, sont géopolitique, technologique, démocratique, de confiance et économique.



