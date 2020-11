Déconfinement des cultes : la déception teintée d'exaspération des catholiques

« 30 personnes par célébration : les catholiques n’ont pas été entendus »

Emmanuel Macron a annoncé, mardi 24 novembre, la réouverture des lieux de culte pour les cérémonies religieuses au public à partir du samedi 28 novembre. Néanmoins, le nombre de personnes a été limitée à 30 personnes par office, jusqu'à la deuxième phase du déconfinement le 15 décembre.Le soir même de l'annonce faite par le chef de l'Etat, le Conférence des évêques de France (CEF) a fait part de sa surprise tout autant que de sa déception., a fait savoir l'Eglise catholique. Et pour cause,, a fait savoir la CEF, qui a appelé l'Elysée à réviser la mesure, a-t-elle fait part. L’Église catholique a proposé dans son protocole un espace de 4m2 autour de chaque fidèle et une occupation partielle de l’église au 1/3 de la capacité habituelle., a-t-elle déclaré, rappelant l'importance pour les catholiques des rassemblements dominicaux pendant la période de l'Avent, qui prépare l'arrivée de Noël.De nombreux rassemblements et prières de rue sont organisés ces derniers jours devant les lieux de culte catholiques afin de demander la réouverture des messes publiques.Lire aussi :