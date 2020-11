Politique Covid-19 : Macron veut « tout faire pour éviter un troisième confinement », ses principales annonces Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Mardi 24 Novembre 2020 à 20:45

C’est un déconfinement de la France en trois étapes qu’Emmanuel Macron a annoncé mardi 24 novembre. Ce qu'il faut retenir des annonces du chef de l'Etat.



« Il ressort que le pic de la seconde vague est passé. Nous avons évité des chiffres bien pire encore, grâce à vos efforts » , a fait savoir le président. « Nos efforts, vos efforts ont payé. Nous avons réussi à ralentir la circulation du virus. »



Le déconfinement sera progressif et se fera en trois étapes. La première est fixée au samedi 28 novembre. A cette date, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile pourront reprendre, et ce dans le cadre d'un protocole strict dont une jauge d’un client pour 8 mètres carrés. La réouverture sera permise jusqu'à 21h.



Les activités physiques seront autorisées dans un rayon de 20 km et pour une durée de trois heures. Les cérémonies religieuses pourront reprendre dans la limite de 30 personnes par office, tout comme les activités extrascolaires en plein air. Néanmoins, les déplacements resteront limitée et devront être justifiés.



A partir du 15 décembre, et si l’épidémie poursuit sa décrue, les déplacements entre les régions seront permis tandis que les lieux culturels (cinémas, théâtres, musées…) pourront rouvrir. Les bars et les restaurants ne seront en revanche pas autorisés à rouvrir.



Les Français n’auront plus besoin de présenter une attestation de déplacement mais un couvre-feu sera instauré de 21h à 7h à travers le territoire, à l'exception du 24 décembre pour Noël et du 31 janvier pour le Nouvel An.



A partir du 20 janvier, et si là encore le nombre de cas Covid-19 est en baisse, le confinement sera levé. Il signera alors la réouverture des bars, des restaurants et des salles de sport ainsi que le retour à la normale dans les lycées, qui fonctionne jusqu’ici en demi-groupes par classe.



« Nous devons tout faire pour éviter un troisième confinement. Nous devons redoubler de vigilance, protéger nos proches, respecter les gestes barrières » , a signifié le président de la République. « Le retour à la normale n’est pas pour demain mais nous avons les moyens de maitriser l’épidémie dans la durée. Chacun a un rôle à jouer. »



Lire aussi :

Dossier spécial coronavirus : retrouvez tous nos articles sur la pandémie de Covid-19 Alors que la France a franchi, mardi 24 novembre, la barre des 50 000 morts du coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé, lors d’une allocution télévisée, le plan du déconfinement de la France., a fait savoir le président.La première est fixée au. A cette date, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile pourront reprendre, et ce dans le cadre d'un protocole strict dont une jauge d’un client pour 8 mètres carrés. La réouverture sera permise jusqu'à 21h.Les activités physiques seront autorisées dans un rayon de 20 km et pour une durée de trois heures. Les cérémonies religieuses pourront reprendre dans la limite de 30 personnes par office, tout comme les activités extrascolaires en plein air. Néanmoins, les déplacements resteront limitée et devront être justifiés.et si l’épidémie poursuit sa décrue, les déplacements entre les régions seront permis tandis que les lieux culturels (cinémas, théâtres, musées…) pourront rouvrir. Les bars et les restaurants ne seront en revanche pas autorisés à rouvrir.Les Français n’auront plus besoin de présenter une attestation de déplacement mais un couvre-feu sera instauré de 21h à 7h à travers le territoire, à l'exception du 24 décembre pour Noël et du 31 janvier pour le Nouvel An.et si là encore le nombre de cas Covid-19 est en baisse, le confinement sera levé. Il signera alors la réouverture des bars, des restaurants et des salles de sport ainsi que le retour à la normale dans les lycées, qui fonctionne jusqu’ici en demi-groupes par classe., a signifié le président de la République.Lire aussi :



Hanan Ben Rhouma Rédactrice en chef de Saphirnews En savoir plus sur cet auteur