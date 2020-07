Belgique : l’Aïd al-Adha 2020 à l’épreuve face au Covid-19 et aux interdictions de l’abattage sans étourdissement

« à garder portes closes durant la prière de Fajr (prière de l'aube) et à regrouper les prières de Maghreb (coucher du soleil) et de Ichaa (tombée de la nuit) à l’heure de celle de Maghreb, et à ne pas y organiser la célébration de la prière de la fête du sacrifice ce vendredi 31 juillet 2020 »

Quant aux prières collectives du vendredi et de l'Aïd, les musulmans sont appelés à la plus grande vigilance compte-tenu du contexte de pandémie du Covid-19. Avec l'obligation de la distanciation physique entre les fidèles, les rassemblements organisés pour l'Aïd sont appelés à être limités, voire même annulés.Ainsi, face à la recrudescence des contaminations dans la province d’Anvers, l'EMB enjoint l’ensemble des mosquées locales*Le CIB est une plateforme citoyenne composée d’institutions, fédérations, organisations et coupoles de la communauté musulmane de Belgique : le Rassemblement des musulmans de Belgique, la Diyanet de Belgique, la Fédération islamique de Belgique, la Fédération des mosquées albanaises de Belgique et l’Association islamique africaine de Belgique.Lire aussi :Et aussi :