Le retour Ã  lâ€™Ã©cole dÃ¨s le 11 mai, sous quelles conditions ? Un dÃ©fi de lâ€™aprÃ¨s-confinement

Le Premier ministre Edouard Philippe a fait savoir qu’un « plan complet de sortie » sera présenté « largement avant le 11 mai » afin de connaître les conditions du déconfinement dont il est « à peu près acquis » qu’il se ferait de manière progressive. « Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons à être civiques, responsables et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir » , a martelé le président.



« La première étape est de nettoyer les locaux » , a indiqué le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, précisant qu’il est « fort possible » que des masques soient distribués aux enseignants comme aux élèves. Ces derniers devront être formés au respect des gestes-barrières, ce qui n'est pas chose évidente pour les tous petits.



Aussi, le retour à l’école ne sera « pas obligatoire le 11 mai » et la reprise passera « forcément par de très grands aménagements » . « Il est hors de question d’avoir des classes bondées » , a-t-il affirmé, envisageant une prise en charge des élèves par petits groupes. Il est aussi prévu que les « mêmes âges » ne rentreraient pas en même temps.



Des consultations de deux semaines sont d’ores et déjà prévues avec les organisations syndicales et les fédérations de parents d’élèves pour discuter des modalités de reprise des cours et enfin sortir du flou car les inquiétudes sont fortes aussi bien des parents que des enseignants. « On sait que l’école est un lieu de haute transmission, de haute contamination, ça paraît être en contradiction totale » avec le maintien de la fermeture des lieux publics au-delà du 11 mai, a déclaré à l’AFP la secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire Francette Popineau, pour qui « c’est tout sauf sérieux de rouvrir les écoles le 11 mai ».