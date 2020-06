La « muslimosphère » face au Covid-19 - Des remèdes islamiques contre la maladie ? (3/3)

« muslimosphère »

Malgré cela, la figure du Pr. Raoult rencontre un succès très important chez de nombreuses figures de la muslimosphère. C'est le cas de militants contre l'islamophobie qui rappellent une tribune du Pr. Raoult, datée de 2015, dans laquelle il prenait position contre l'interdiction du voile à l'université. Parmi ses défenseurs, mais dans une autre catégorie que ladite, on retrouve aussi l'essayiste Idriss Aberkane qui le qualifie de, son rejet par les autres scientifiques démontrant unegénéralisée.À l'inverse, des sites complotistes tels que Panamza prennent position contre Didier Raoult, l'accusant - dans une rhétorique frôlant l'antisémitisme - de liens douteux avec la communauté juive, Israël, des mouvements sionistes ou encore le gouvernement français. Ladivise tant la communauté musulmane qu'un internaute désigne sarcastiquement le professeur marseillais commeLes musulmans vivent, en conséquence de ce virus, une période particulière qui exacerbe certaines contradictions internes à la communauté que l'on peut observer au niveau qualitatif comme quantitatif, sur les réseaux sociaux. Cette période de l'Histoire, durant laquelle s'est tenu le mois de Ramadan à l'épreuve du confinement , doit être aussi l'occasion de développer l'esprit critique du musulman par rapport à la diffusion de discours parfois idéologiques au sein de la oumma. Face aux affirmations normatives souvent dogmatiques et surtout précipitées, il paraît important d'exiger plus de responsabilité chez les leaders d'opinion de la