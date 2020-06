La Â« muslimosphÃ¨re Â» face au Covid-19 - Avec la propagation du virus, le dÃ©senchantement (2/3)

Face au développement du virus en dehors de Chine et d’Asie du Sud-Est, un imam officiant dans la région parisienne tente donc d’étendre la démonstration originelle à trois pays contaminés, l’Italie, l’Iran et la France. Malgré leur absence de responsabilité directe dans l’oppression des Ouïghours , ces trois États mériteraient tout de même leur destin selon lui : l’Iran pour son adoption du chiisme, l’Italie pour son christianisme, et la France pour sa laïcité.Très vite, la question d’une extension des mesures de confinement se pose dans le monde, et notamment pour les lieux de culte. La Turquie est un des premiers pays musulmans à réagir : la Diyanet décide en mars de ne pas fermer les mosquées pour laisser les croyants prier de manière individuelle, mais interdit les prières collectives et les rassemblements religieux.De même, en France, le CFCM recommande dès le 9 mars, avant les annonces gouvernementales, la suspension des prières collectives du vendredi. Si une très large majorité des musulmans ont salué le CFCM pour son sens des responsabilités, une petite partie de la muslimosphère a réagi tout d’abord très négativement à cette décision, l’interprétant comme une nouvelle preuve de la tiédeur, voire de la soumission du CFCM aux autorités françaises et à la République.L’évolution de la conjoncture internationale tout au long des dernières semaines pose question. L’aide humanitaire et médicale de la Turquie auprès de la Chine (Erdogan allant même jusqu’à déclarer qu’il donnerait sept mois de son propre salaire), décidée à la fin du mois de mars 2020, divise, certains voyant dans ce geste un soutien tacite de la part d’Erdogan au régime chinois. Öznur Küçüker Sirene, présidente du média pro-Erdogan Red’action, se veut rassurante et explique que cet acte est justifié par la possibilité de trouver des musulmans parmi les victimes du virus :« Même si actuellement on peut interpréter le coronavirus comme une punition divine (ou un rappel) envers les autorités chinoises qui torturent les Ouïghours, n’oubliez pas non plus que plein d’innocents (qui n’ont rien à voir avec la politique chinoise) meurent. »À partir de la mi-mars, la communauté est prise dans des polémiques qui se recentrent progressivement sur la situation sanitaire en France et la gestion de la pandémie par le gouvernement. La situation du personnel hospitalier, particulièrement exposé au virus, en sous-effectif et victime des restrictions budgétaires imposées par l’État, émeut les internautes. L’association BarakaCity est en première ligne, aux côtés d’autres associations islamiques, pour tenter d’apporter de l’aide au milieu hospitalier, communiquant massivement autour de ces actions, décrivant ainsi la détresse généralisée du service public de la santé.Dans le même temps, c’est le même Idriss Sihamedi qui affirme le 15 mars sur Twitter : « La première fois de ma vie que je peux dire à une femme qui veut me serrer la main ‘non’ dans la joie et la bonne humeur. Ça fait bizarre de voir que des choses halal deviennent normales. »