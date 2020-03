Coronavirus : les cloches des Ã©glises de France appelÃ©es sonner pour l'Annonciation

« pour manifester notre fraternité et notre espoir commun »

« une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays »

« Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des années »

Devant le danger que constitue l'épidémie de Covid-19, les églises, comme tant d'autres lieux de culte, sont fermées en France.Alors que les catholiques célèbrent l'Annonciation mercredi 25 mars, la Conférence des évêques de France, en ces circonstances particulières, a invité ses fidèles, de même que les citoyens de toute autre confession, à déposer une bougie à leurs fenêtres au moment où les cloches des églises sonneront ce même jour à 19h30, durant dix minutesCe geste sera, explique la CEF., ajoute l'instance religieuse, présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims.