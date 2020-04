Appels Ã  la priÃ¨re : entre instrumentalisation et fake news, le CFCM dÃ©nonce le RN

« islamisation rampante »

« Depuis quelque temps, un certain nombre de mosquées profitent des consignes de confinement et de l’accaparement des forces de sécurité pour faire retentir dans l’espace public par haut-parleurs l’appel du muezzin à la prière islamique »

« Priez chez vous ! »

« Adhan à la mosquée Selimiye de Valentigney (Doubs) ce vendredi. »

« Valentigney / prière du soir du balcon d'un citoyen. »

La présidente du Rassemblement national (ex-FN), Marine Le Pen, a dénoncé, dans une lettre adressée au ministère de l'Intérieur samedi 4 avril, les appels à la prière musulmane qui ont pu être entendues ces dernières semaines en France, plongée dans une crise sanitaire sans précédent. Elles sont extrêmement peu nombreuses mais c'est largement suffisant pour l'extrême droite, qui prétend voir ainsi la preuve d'uneen France., a-t-elle écrit, citant les mosquées de Lyon et de Valentigney, dans le Doubs.Si l'appel à la prière a bel et bien retenti depuis la Grande Mosquée de Lyon, Marine Le Pen occulte délibérément le fait qu'il s'agissait d'un témoignage de fraternité et de soutien aux personnels soignants et aux personnes durement frappées par le coronavirus. Le lieu de culte étant fermée, l'adhan s'est d'ailleurs conclu par un inhabituelcomme Saphirnews a pu le constater après la diffusion de la vidéo. Un adhan à Lyon... et à Valentigney ? Contrairement aux allégation du RN, aucun appel à la prière n'a été émis par une mosquée implantée dans cette commune du Doubs. Tout est parti d'une vidéo relayée par le blog Des Dômes et des minarets, qui s'est fendu fièrement d'un post sur les réseaux sociaux dans la soirée du vendredi 3 avril avec cette phrase :Or, dans la vidéo d'origine, la légende ne fait aucunement allusion à un appel à la prière émis par la mosquée locale. L'adhan a été en réalité diffusé à l'intérieur d'un appartement située dans une tour. Comme l'explique France 3 , la vidéo est diffusée sur le Web la première fois avec la mention :Le post relayé par de Dômes et des minarets, très partagé, n'est, ni plus ni moins, qu'une infox qui a vite fait fait le tour de la fachosphère jusqu'à remonter aux oreilles de Marine Le Pen.