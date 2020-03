Coronavirus : Â« Priez dans vos maisons Â», l'adhan solidaire de la Grande MosquÃ©e de Lyon (vidÃ©o)

« pour soutenir ces hommes et ces femmes des services publics et des hôpitaux qui, depuis le début en dépit de la gravité de la situation sanitaire, luttent avec courage et abnégation pour faire face à cette épidémie qui touche l’ensemble des Français ».

« C’est pour leur témoigner notre fraternité que ce soir nous prierons pour eux et pour tous nos compatriotes, quelle que soit leur religion ou leur origine »

« Priez dans vos maisons »

Les cloches des églises de France ont sonné dans la soirée mercredi 25 mars, jour de l’Annonciation, à l’appel de l’Eglise catholique pour manifester sa solidarité envers ses fidèles ainsi qu’à la communauté nationale face à l’épidémie du coronavirus.Dans la même veine, la Grande Mosquée de Lyon, fermée au public jusqu’à nouvel ordre comme tant d’autres mosquées, s’est illuminée mercredi 25 mars à 19h, et a lancé un appel à la prière du maghreb (crépuscule du soir) du haut de son minaret de 25 mètres, a indiqué la mosquée sur ses réseaux sociaux où une vidéo de l’appel à la prière a été diffusée.A noter que, dans cette période de confinement décrétée par le gouvernement, le muezzin a terminé l'adhan traditionnel par la phrase