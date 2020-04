A lâ€™heure du Ramadan 2020, Salamnews spÃ©cial Covid-19 Ã  disposition des lecteurs

Salamnews

C’est dans des conditions très particulières que sort le 73e numéro de Salamnews . Le magazine gratuit des cultures musulmanes a bouleversé son contenu afin qu'il convienne mieux aux préoccupations de ses lecteurs.C’est donc un numéro spécial Covid-19, réalisé en collaboration avec Saphirnews.com, qui est désormais disponible. Sa sortie intervient à l’heure où les musulmans de France entament, vendredi 24 avril, le mois du Ramadan, qui va être vécu sous confinement eu égard à la crise sanitaire que traverse la France.En temps normal,est distribué gratuitement dans les établissements culturels et les commerces de proximité ainsi qu’à l’occasion d’événements pour lesquels le magazine est partenaire. Il est également envoyé au domicile des lecteurs qui en font la demande, moyennant uniquement les frais postaux (10 € l’année).En raison des mesures de confinement qui obligent tout un chacun à limiter ses déplacements, le numéro spécial Covid-19 est exceptionnellement mis à disposition dès son lancement sur le Web (à télécharger plus bas) afin de faire partager son contenu au plus grand nombre.