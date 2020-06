Hajj 2020 : l'organisation du grand pèlerinage maintenue mais chamboulée par le Covid-19

« très limité »

« d'effectuer les rituels religieux de manière sure et hygiénique, et de répondre aux exigences de prévention et de distanciation sociale nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de l'être humain contre les menaces de cette pandémie, en conformité avec les préceptes de la loi islamique et son souci de préserver l’âme humaine »

L’Arabie Saoudite s’est enfin prononcée sur le sort du grand pèlerinage cette année. Le ministère du Hajj et de la Omra a annoncé, dans la soirée du lundi 22 juin, que l’organisation de ce rite constitutif du cinquième pilier de l’islam sera maintenue fin juillet.Cependant, en raison de l’épidémie de Covid-19, et dans un contexte où la propagation de la pandémie s’accélère selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), y compris en Arabie, seules les personnes se trouvant sur le territoire saoudien, quelle que soit leur nationalité, pourront l’effectuer.Le nombre de pèlerins sera en conséquenceafin de permettre aux personnes, a fait savoir le ministère du Hajj dans un communiqué.