Après le confinement, savoir faire le tri pour ne pas oublier l'essentiel

« Rappelle, car le rappel, profite aux croyants ! »

Oui, nous allons sûrement oublier, nous aussi tout cet épisode pourtant si douloureux. Pourquoi ? allez-vous me demander.Parce que nous avons oublié Hiroshima, Nagasaki et les guerres sont encore plus meurtrières dans le monde.Parce que nous avons oublié les catastrophes de Tchernobyl (1986) et de Fukushima (2011) et que le nucléaire est encore là.Parce que nous savons que le capitalisme et le consumérisme nous dévorent mais nous continuons à nous battre dans les supermarchés pour du Nutella.Parce que nous voyons la Terre dépérir mais nous ne faisons rien pour la préserver.La liste est longue, mais elle peut l'être encore plus, si nous calquons tout ceci sur nos comportements après le Ramadan. Nous allons oublier aussi la douceur des prières de la nuit, le bienfait d'un repas après le jeûne et la joie qu'il procure, l'élan de générosité qui naît en nous pendant cette période si fugace. Toute la légèreté de l'âme, l'élévation du corps, vont s'estomper au fil des mois à venir et la lourdeur de nos péchés se fera ressentir bientôt avec l'été et ses plaisirs terrestres…Mais à ceci, il y a une panacée qui peut guérir tous les maux que je viens de citer. Nous POUVONS changer. Comment ?En étant unis contre l'adversité de la vie et de notre ego (), car l'union fait la force comme dit l'adage.Être ensemble, pour un nouveau départ, ou une continuité dans l'adoration, est possible grâce à l'héritage prophétique si précieux mais oublié au fil du temps.Se prendre main dans la main (avec précaution !) pour avancer plus loin ! Seul, on va plus vite, certes, mais pas pour longtemps.Oui, nous sommes des oublieurs, mais nous sommes là pour nous rappeler, les uns les autres, notre mission terrestre et la présence du Divin :(Coran).Alors, faisons le tri de nos oublis, gardons l'essentiel, car c'est ce qui nous anoblit !