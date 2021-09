Sri Lanka : chrétiens et musulmans soulagés par la fin des crémations forcées des victimes du Covid-19

C’est un soulagement pour les minorités musulmanes et chrétiennes sri-lankaises présentes au Sri Lanka. Vendredi 26 février, le gouvernement a mis fin à la mesure entrée en vigueur en avril imposant l'incinération de tous les défunts contaminés par le coronavirus et ce, en dépit de leurs croyances religieuses. Cette décision est survenue après la visite du Premier ministre pakistanais, Imran Khan, sur l'île qui, lors de son déplacement, a plaidé pour le respect des rites funéraires islamiques.La mesure controversée, introduite par le gouvernement sri lankais après l'enregistrement de son premier décès au début de la pandémie, avait été non seulement été dénoncée par les populations musulmanes et chrétiennes locales mais aussi par l'ONU, l’Organisation de la coopération Islamique (OCI) et les organisations de défense de droits humains. Des organisations qui, aujourd'hui, saluent un abandon de la mesure attendu depuis des mois et obtenu à force de protestations.