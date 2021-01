Politique Covid-19 en France : le couvre-feu pour tous dès 18h décrété Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 14 Janvier 2021 à 18:45





« préoccupante » en France, selon les mots du Premier ministre, Jean Castex, prononcés lors de la conférence de presse organisée jeudi 14 janvier en présence de plusieurs membres du gouvernement.



Pour freiner la propagation du nouveau coronavirus et éviter que les souches variantes du virus, très contagieuses, deviennent majoritaires en France, de nouvelles mesures restrictives ont été annoncées par le gouvernement.



Alors que plusieurs pays européens ont décidé de reconfiner leur population, l'exécutif a écarté l'option d'un nouveau confinement pour le moment. Néanmoins, sa mise en œuvre est tout à fait possible si la situation sanitaire se dégrade dans les prochaines semaines, assure Jean Castex.



Le couvre-feu demeure en vigueur mais il débute désormais sur l'ensemble du territoire métropolitain à 18h et non plus à 20h (jusqu'à 6h du matin) dès samedi 16 janvier et ce, pour une durée d'au moins 15 jours. Cette mesure était jusqu'ici ciblée, appliquée dans 25 départements.



Le gouvernement affirme, pour expliquer sa décision, que la circulation virale est désormais importante dans toutes les régions et que l'extension du couvre-feu a prouvé « une efficacité sanitaire » dans la lutte contre la pandémie.



Tout déplacement après 18h devra être justifié en cas de contrôle policier (motifs professionnels, raisons de santé, motifs impérieux, garde d'enfants, aide aux personnes dépendantes...). Tous les commerces, y compris alimentaires, et les lieux publics comme les édifices religieux devront ainsi être fermés à 18h, sauf exception comme les pharmacies. En revanche, les écoles, collèges et lycées restent ouverts, avec quelques mesures complémentaires. Les pratiques sportives en intérieur sont suspendues et aucun brassage entre élèves de différentes classes n'est possible dans la cantine, a annoncé le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.



En parallèle, la France a décidé de durcir fortement les conditions d'entrée sur le sol français pour les personnes en provenance de pays non membres de l'Union européenne. En plus de tests négatifs exigés à l'arrivée, les voyageurs devront s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant une semaine et à refaire un test à l'issue de l'isolement.



