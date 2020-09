Sur le vif Pour mieux gérer la crise du Covid-19, les Français appelés à se faire vacciner contre la grippe Rédigé par Lina Farelli | Lundi 21 Septembre 2020 à 13:15









« Cette cohabitation épidémique pourrait s'avérer délétère en entraînant des retards de diagnostics, en provoquant des complications chez les plus fragiles d'entre nous et en engendrant un afflux massif de malades dans les hôpitaux. Se vacciner contre la grippe deviendra dès cet automne un enjeu de santé publique et surtout un acte citoyen en faveur de sa santé et de celle des autres » , ont-ils expliqué dans une tribune au



« Le prochain combat se jouera sur le terrain du risque d'épidémie croisée. Evitons cet affrontement en nous faisant vacciner massivement contre la grippe » , qui fait chaque année 10 000 morts, signalent ces élus de la majorité, qui s’engagent à se faire vacciner contre la grippe cette année « car nous sommes depuis toujours convaincus de l'intérêt de la vaccination ».



Cette année, 13 millions de doses de vaccins ont été commandées, « soit bien plus que les années précédentes » . Dans le cadre d’une politique de prévention efficace, les députés souhaitent que tous les professionnels de santé soient autorisés à détenir un stock de vaccins contre la grippe et le pneumocoque afin de leur « permettre de proposer systématiquement une vaccination aux patients et tout particulièrement aux personnes à risque (diabète, pathologies cardiaques, ...) et plus de 65 ans ».



Pour ces derniers, le vaccin est pris en charge par la Sécurité sociale. Qu’en est-il du reste de la population ? Les élus, qui souhaitent la gratuité des vaccins pour tous, en appellent aux mutuelles afin qu’elles offrent cette année la prise en charge du vaccin contre la grippe à tous les Français.



A noter, le vaccin contre la grippe n'est pas un traitement contre le Covid-19.



