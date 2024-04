« Guide-nous sur le Chemin-droit » : le verset 5 de la sourate Fatiha analysé

De tout temps, certains humains ont reçu des grâces à distribuer au nom de Dieu. Ils sont prophètes, ils sont les saints que l'on dit wali . Ces figures de la tradition sont les « proches de Dieu » . Proches au sens de la proximité avec un ami qui nous connaît et que l'on connaît. On sait quoi lui demander et comment lui demander ; il ne nous refuse pas son aide.



Les dou’as des prophètes et des wali sont toujours exhaussées. Mais Dieu n'étant pas un humain, Ses réponses à nos doléances ne suivent pas notre logique humaine. La guidance divine ne correspond pas à nos fantasmes, elle n'obéit pas à nos désirs ou même à nos besoins identifiés. Car un humain peut désirer du Coca-cola et la guidance divine lui proposer du sucre. Les amateurs le comprennent !



Savoir demander à Dieu est une étape de l'éducation spirituelle. Le préalable est de s'intéresser à soi afin de se connaître. Un humain peut être pieux, puissant, fort et savant en étant très ignorant de lui-même. C'est alors qu'il peut faire des choix sincères mais contraires à ses intérêts ou à l'intérêt du collectif humain. C'est ainsi que l'on s'engage à toute forme d'aberration.



La guerre est un exemple populaire de ces choix autodestructeurs que même le règne animal n'envie pas à notre espèce. S'il y a un mérite à la guerre, c'est d'exposer le degré de la cruauté qui sommeille en l'humain. Car, sans la guidance divine, l'être humain devient l'animal le plus dangereux sur terre.



Un groupe d'humains s'organise pour collaborer par Amour du service et du partage. En français, ce groupe est qualifié d'utopie. En ce XXIe siècle, l'espèce humaine investit des énergies colossales pour visiter la Lune ou la planète Mars, etc. Pendant ce temps, ces mêmes humains construisent des murs en béton et cernés de barbelés électrifiés pour se couper de leurs voisins dans le besoin. Ces contradictions ne sont pas des faits isolés à mettre au compte de peuplades attardées. Elles sont des choix de « sociétés évoluées ». Et quand le monde se réunit à Paris, en 1948, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la Déclaration universelle des droits humains. Des signataires sont des pays colons. Des pays qui pillent, tuent et volent leurs semblables tenus en esclavage sur leurs propres terres.



En bref, l'être humain n'est pas encore accompli, « on est à un stade de chimpanzés mutants » , dit le Français Christophe Allain, auteur de la série Journal d'un éveil du 3e œil . Pour lui comme pour l'immense majorité des maîtres spirituels, l'être humain vit dans la peur. Il évolue vers un état d'être plus lumineux, loin de la peur. La question est : comment sortir de la peur ?



Comment partir de l'état actuel à l'état de félicité humaine ? Ou tout simplement comment permettre à l'humain d'exprimer son plein potentiel ? Les réponses sont multiples depuis les monastères isolés en haute montagne jusqu'aux laboratoires sécurisés pour expérimenter des clonages humains. Entre ces extrêmes, se situent les idéologies politiques, les religions, les sectes, de tout bord.