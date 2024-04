Avec la sourate Fatiha, le tawhid en ligne de fond

« Louange à Dieu, Seigneur des modes »

Le premier verset déclare la puissance totale de Dieu par. Il ne s'encombre pas de preuves pour imposer Dieu en puissance supra-cosmique absolue. Dieu est à la source d'un domaine qui dépasse les capacités d'imagination d'un esprit humain.Comme dit René Guénon, il est Dieu du manifesté et du non-manifesté. Il est le Seigneur de tous les mondes sans exception possible. Il en est le Seigneur exclusif. Puis Dieu veille à chaque instant sur chaque objet de Sa Création alors qu'il ne dépend de nul autre. Il est Allah, l'Unique Source de vie.Si on pose l'hypothèse qu'il existe un Dieu différent d'Allah, cet autre Dieu ne peut exister que dans la seigneurie d'Allah. Car cette Seigneurie est totale et absolue. Or, par définition, rien n'échappe à la seigneurie d'Allah, la seule issue possible est que l'hypothèse de départ est erronée. Ce raisonnement par l'absurde permet d'établir l'unicité nécessaire et absolue de Dieu sur la base de l'ampleur et l'intensité de sa puissance et de Sa force. Cette figure est celle de l'ordre, de le force et de puissance, la figure de Dieu dans Son rôle paternelle ; Dieu Le Père.Le verset 2 est celui de l'Amour divin, verset de la miséricorde infinie. « Ar-Rahman, Ar-Rahim » est aussi une référence à la retransmission matricielle de la vie dominée par l'Amour inconditionnel. Ce verset 2 évoque la figure de Dieu dans un rôle maternel ; Dieu La Mère. L'analyse du verset 3 montre Dieu dans un rôle particulier en un jour particulier. Il est Détenteur de tous les droits et de tous les pouvoirs sur le Jour de la Rétribution. La figure de Dieu profilée est au-dessus de la mêlée. Un Dieu de Sagesse qui est le Juge Suprême du monde.