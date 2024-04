Le Maître du Jour de la Rétribution : le troisième verset de la sourate Fatiha analysé

« Rétribution »

tabi'un

dounia

dounia

lakhira

Dounia

Lakhira

dou’as

Pourtant, le verset 3 parle de, le salaire mérité pour un travail accompli. Sans secret, chaque âme sait ce qu'elle accomplit. Celui qui fait du bien sait ce qu'il fait s'il est responsable. Et celui qui fait le mal le sait aussi à condition d'être responsable.L'histoire montre que la pédagogie de la responsabilité individuelle a prévalu pour les compagnons du Prophète et leurs étudiants, les. Après eux, la pente a glissé vers la pédagogie de la peur. Ce fut le début du tout juridique puis la sclérose des écoles juridiques. Ensuite, la paralysie gagna la pensée pour permettre le règne des imams perroquets.Pour en rester au verset 3 de la Fatiha, la Rétribution divine n'est pas un bilan de comptes. Car non seulement chaque âme sait ce qu'elle accomplit durant la, mais le Juge Suprême connaît le secret des âmes. Autant dire une formalité qui ne dit pas son nom. L'incertitude est la décision de Dieu concernant chaque âme : Il met au Paradis celle qu'il veut et en Enfer celle qu'Il veut. Il est Dieu !Le criminel de grand chemin qui, un soir, offrit à boire à un chien errant, peut entrer au Paradis. En vérité, il n'attend rien d'un chien galeux. Le grand cheikh de renommée internationale que la terre entière admire peut aller en Enfer. Car on lui aura déjà donné ce qu'il désirait le plus au monde.C'est pourquoi, ce verset 3 de la sourate Fatiha arrive bien en troisième après le pouvoir total de Dieu et Son Amour incommensurable. Dans l'esprit du pacte, ce verset 3 annonce que le but de laest de gagner. Tout autre but est illusion. Celui qui ignore ce but est déjà mort même s'il vit dans un palais. Celui qui en doute est une âme malade même s'il est champion olympique. Celui qui l'intègre est une âme vivante ; il est des vainqueurs. Puissions-nous être des âmes vivantes !Nous reviendrons en détail sur ces trois familles d'âmes dans un prochain billet. À ce stade, une synthèse serait utile pour relier ces trois premiers versets de manière transversale, montrer que leur synthèse fait basculer de manière presque obligée vers le verset 4. Que Dieu accepte notre jeûne. Fasse que notre conscience de la vie dépassepour intégrer. Que Sa paix et Sa miséricorde comblent tous Ses Envoyés et ceux qui les aiment. On garde le rendez-vous dans nosà l'heure de l'ifar.Lire aussi :