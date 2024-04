Au-delà du Ramadan : adorer Dieu en islam

Autrement dit, adorer Dieu n'est pas une spécificité humaine mais une banalité cosmique, une chose que fait toute la Création par défaut. La spécificité humaine serait plutôt de ne pas adorer Dieu. Par rapport à l'adoration, l'humain présente une aptitude singulière, une faculté qui le distingue du reste des créatures divines : un humain peut parfaitement mener sa vie en dehors de l'énergie cosmique.



Dans la narration coranique, la création de l'humain a des allures d'expérience de laboratoire. Dieu a les moyens de créer des milliards d'humains, mais Il choisit de n'en créer qu'un seul spécimen qu'Il dote de deux facultés complémentaires mais hautement dissemblables. La première de ces facultés est le libre arbitre, la totale liberté de faire le choix que l'on veut à l'image de Dieu Lui-même.



Rien que le projet d'une telle créature effraie les anges. Eux n'ont pas le libre arbitre, ils n'en veulent pas car ils savent le poids de la responsabilité qu'implique cette faculté. Donner le libre arbitre à une créature, c'est la faire à l'image de Dieu, l'acquitter des limites d'action dans l'énergie universelle. Un tel être est un danger pour lui-même et pour les autres.



Comment une telle créature peut-elle représenter Dieu sur terre ? Les anges s'étonnent de ce calife de Dieu. Au verset 30 de la sourate 2 : « Ils disent : "Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ?" » Autrement dit, Vas-Tu prendre le risque d'un être qui pourrait ne pas Te louer alors que nous Te louons par nature ?



Dans ce verset, Dieu répond en annonçant la seconde faculté qui spécifie l'humain par rapport aux autres créatures. « Il dit : "En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas !" » Puis Dieu enseigna la science à Adam et interrogea les anges sur les caractéristiques de la création. Bien entendu, n'ayant pas de facultés cognitive : « Ils dirent : "Gloire à Toi! Nous n'avons de savoir que ce que Tu nous as appris. Certes c'est Toi l'Omniscient, le Sage". » (Sourate 2, verset 32). Bien entendu, Adam savait les réponses.



La capacité de l'être humain d'accéder au savoir et à la connaissance semble son atout majeur face aux autres créatures, fussent-elles célestes. Ce don humain, aptitude à la science, va de pair avec la faculté de faire des choix personnels ; toutes sortes de choix offerts sont des choix possibles à l'humain avec les conséquences évidemment différentes.



Pour en arriver à l'adoration en islam, notre sujet ici, signalons la nature duale de l'humain avec une entité génétique (le corps) et une entité spirituelle (âme). Un être multidimensionnel qui peut semer le désordre sur terre, là où l'ordre est la norme. Le pari de la vie est que l'humain demeurent dans la seule et unique énergie qui soit, malgré ou grâce à ses qualités spécifiques. De ce fait, l'adoration se résume à tout ce qui permet à l'humain d'agir dans le sens des énergies cosmiques, universelles.



De manière concrète, pour vivre selon l'énergie naturelle, il suffit de suivre les consignes divines qui sont communiquées à chaque peuple par les Envoyés de Dieu. En tout temps, tout peuple a reçu des Envoyés de Dieu dont les plus connus sont les wali, les prophètes et les messagers.



Le problème fut de reconnaître un Envoyé de Dieu qui est toujours un humain comme les autres. Il était délicat de reconnaître un prophète dans son rôle d'Envoyé de Dieu. Le Prophète de l'islam est un cas d'exemple, mais il y en a eu d'autres avant lui. « Et nous avons certes envoyé, avant toi, (des Messagers) parmi les peuples des Anciens. Et pas un Messager ne leur est venu sans qu'ils s'en soient moqués. » (Sourate 15, versets 10-11) Celui qui reconnaît le Prophète de l'islam suit alors sa parole.