« C'est Toi que nous adorons, c'est Toi dont nous implorons Secours » : le verset 4 de la sourate Fatiha analysé

Le message de ce verset se reconnaît en deux mots : adorer et Secours. Des mots usuels que chacun comprend à son niveau. Il faut cependant retourner dans le contexte de la révélation pour chercher le sens que l'on donnait à « adorer » . Il faut descendre dans la structure de l'arabe pour expliciter la nature et le type de « Secours » dont il est question ici. Ces détours éclairent ce verset 4 sous forme d’ « exigences divines » . Dans l'esprit du pacte, les exigences divines sont des « engagements » pour la seconde partie signataire du pacte, à savoir l'être humain.



La forme de ce verset est en rupture brutale avec les versets précédents qui n'ont ni verbe, ni temps, ni action, ni espace pour installer une idée autre que celle de Dieu. Ce verset 4 est verbal avec deux verbes actifs qui impliquent le pronom « nous » . Un pronom qui arrive là sans prévenir, sans dire à quels objets, quelles personnes on peut l'attribuer. La certitude de ce « nous », première personne du pluriel, est d'impliquer l'orateur, le signataire du pacte. Celui qui dit « nous » est toujours concerné.



« C'est Toi que nous adorons » est une phrase du Coran. Elle vient donc de Dieu qui occupe tous les trois versets précédents. Le pronom « Toi » est mis pour « Allah », « Rabb », « Ar-Rahma » et « Ar-Rahim » . Donc, de manière brute, on a le schéma d'un échange où Allah s'adresse à Allah, pour lui dire qu'Il adore Allah. Et, en vérité, cela n'a pas de sens.



C'est pourquoi, de manière naïve mais honnête, ma fille de 8 ans ne comprend pas ce verset. Elle me dit : « Comment Dieu peut-il parler ainsi ? » Autrement dit, « à qui d'autre Dieu s'adresse quand Il dit "C'est Toi que nous adorons" ? » puisque c'est effectivement Lui qui parle dans le Coran.