Al Isti'ana, le Secours de Dieu au cœur du pacte la sourate Fatiha

Le terme coranique estqui réfère à une aide circonstanciée qui intervient en phase de finalisation d'une action en cours. Dans la sourate Fatiha,) est une demande précise concernant un type précis de secours.La langue arabe offre toute une liste de mots qui pourraient se direen français selon les circonstances. On peut direet bien d'autres encore. Dans la gamme des possibles, le Coran choisit. L'exemple d'un entrepreneur illustre bien cette situation.Considérons un entrepreneur qui a conçu un produit innovant. Il commence la production et étudie le marché en se demandant comment l'aborder. A ce stade, s'il entre en prière en comptant sur l'aide de Dieu, sa demande n'entre pas encore dans le cadre précis d'Si l'entrepreneur décide d'une stratégie puis demande le secours de Dieu, il est loin d'. Par contre, s'il embauche des agents, qu'il descend sur le terrain et commence à démarcher des clients, le produit sous le bras, en suivant sa stratégie, alors il mériteIl s'agit bien d'une action engagée ; en cours d'exécution après analyse et réflexion. Le schéma de l'adage. C'est aussi le schéma du non-sacrifice d'Abraham qui suit son rêve en confiance. Il aime son fils et il croit en Dieu. Or Dieu lui demande son fils en sacrifice. En effet, Abraham informe son fils de sa décision de le sacrifier. Il résiste aux doutes et l'emmène hors de la cité où il l'allonge, tend son cou et le lève son couteau pour l'abattre. C'est là, à cet instant précis, qu'Abraham reçoit le Secours de Dieu :. Pas avant !Nul ne sait l'avenir. Nous pouvons faire des projections, rêver, dresser des perspectives. Une marge d'erreur demeurera toujours. La précision des chiffres, la masse de données peuvent nous rapprocher d'une vérité qui reste toujours probabiliste par rapport à l'avenir. Face à l'avenir, la certitude signifie douter de ses propres doutes. En français, on ditquand on est sûr de ses doutes.Voltaire écrit :La noblesse du doute est de pousser le croyant à l'action sans savoir l'avenir. Action franche et honnête, menée en confiance et dans la foi en Dieu. Car, à tout moment, le croyant est assuré du Secours de Dieu, al-isti'ana.Nous avons déjà parlé de « Al-Hamdulillah » qui accueille le succès et l'échec avec gratitude en sachant que tout se passe selon la volonté de Dieu. De la même manière, al-isti'ana libère la prise d'initiative en sachant que l'intelligence de la vie est au service de Dieu pour nous guider. Ce réseau cosmique est un maillage énergétique gigantesque qui fait que tout est connecté, tout est lié pour faire un.A un moment donné, dans une position donnée, un humain ne peut apprécier qu'un bout de l'avenir et jamais la totalité de l'avenir. Tout projet humain comporte une part de risque, comme un pari sur ce qui pourrait arriver dans le futur. Quelle que soit la qualité de l'analyse, une vie suit le schéma des romans d'espionnage parce que tout se passe bien jusqu'à un imprévu qui fait tout basculer.Le mécréant fait des plans A, des plans B. Succès ou échec, il fait son bilan et tire des leçons pour améliorer ses prochains plans. Le sage suit son cœur pour agir. Fait au mieux, accueille le résultat et rend gloire à Dieu. Le musulman fait des plans, suit son cœur et agit en comptant sur l'aide de Dieu, lequand Il nous fait signer le pacte de la sourate Fatiha.Que Dieu accepte notre jeûne. Que Son Secours nos localise et nous élève au-dessus des obstacles. Paix et miséricorde divines sur le Prophète de l'islam, sa famille, ses prédécesseurs et tous ceux qui les aiment. Rendez-vous dans nosà l'heure de l'iftar.Lire aussi :