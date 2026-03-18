Après un début chaotique, le mois du Ramadan 2026 - 1447 s'achève dans la sérénité en France. Qu'ils aient commencé leur jeûne mercredi 18 février ou jeudi 19 février, l'ensemble des musulmans célèbreront ensemble l'Aïd el-Fitr.
La Grande Mosquée de Paris a solennellement annoncé, mercredi 18 mars, que la période bénie du jeûne prend fin jeudi 19 mars, après 30 jours d'abstinence pour ceux qui l'ont débuté mercredi 18 février. Cette même décision, prise lors d’une réunion pendant ce qui est communément appelé la Nuit du doute, a été prise depuis la Grande Mosquée de Lyon par le Conseil des mosquées du Rhône.
Cette annonce intervient après celle de l'Arabie Saoudite qui, sur la base d'une impossibilité d'observer le nouveau croissant lunaire comme des spécialistes de l'astronomie l'avaient annoncé de longue date, a déclaré le premier jour du mois de Chawwal pour vendredi 20 mars. Une décision qui a soulagé nombre de responsables musulmans en France dont beaucoup ont été embarrassés par l'annonce que le royaume saoudien avait faite au début du Ramadan.
La décision de la GMP rejoint donc, dans la forme, l’annonce du Conseil théologique musulman de France (CTMF), du Conseil français du culte musulman (CFCM) ou encore de la douzaine d'instances départementales du culte musulman. Ces dernières ont ensemble annoncé, la veille, que l'Aïd al-Fitr sera le vendredi 20 mars, expliquant ici les raisons de cette décision. Elles espèrent que leur démarche puisse être comprise et suivie à l'avenir par d'autres associations cultuelles afin de « mettre fin aux divergences récurrentes dans l'annonce des grandes dates du calendrier musulman ».
L'équipe de Saphirnews souhaite dès à présent à tous et à toutes une excellente fin du mois du Ramadan ainsi qu'une belle fête de l'Aïd el-Fitr !
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