Sur le vif Syrie : le cimentier français Lafarge reconnu coupable de financement de terrorisme Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Lundi 13 Avril 2026









S'agissant de l'EI, le tribunal a établi que le groupe a reçu près de 5,6 millions d'euros de la part de Lafarge. « Cette modalité de financement des organisations terroristes, et à titre principal de l'EI, a été essentielle comme participant à la mainmise de l'organisation terroriste sur les ressources naturelles de Syrie, lui ayant permis de financer des actes terroristes sur zone et projetés à l'extérieur, notamment en Europe » , a fait part la présidente du tribunal Isabelle Prévost-Desprez.



L'ex-PDG de Lafarge, Bruno Lafont, a été condamné à six ans de prison avec exécution immédiate, Christian Herrault, ancien directeur général adjoint de Lafarge, à cinq ans de prison avec mandat de dépôt immédiat, et l'ancien directeur de la filiale syrienne du groupe, Bruno Pescheux, à cinq ans également. Les autres anciens dirigeants sont condamnés à des peines allant de dix-huit mois à sept ans d’emprisonnement.



Quant à Lafarge, la société, reprise depuis par l'entreprise suisse Holcim, a été condamné à payer l'amende maximale de 1,125 million d'euros pour financement du terrorisme, ainsi qu'une amende douanière de 4,57 millions d'euros à payer solidairement avec quatre anciens responsables du groupe pour le non-respect des sanctions financières internationales, autre infraction au cœur de l'affaire.



Lire aussi :

Syrie : Bachar Al-Assad chassé du pouvoir, la fin de 50 ans d'une répression sans pitié Le cimentier français Lafarge et huit anciens responsables ont été reconnus coupables, lundi 13 avril, de financement de terrorisme en 2013 et 2014 par la justice française. Le tribunal de Paris estime que l'entreprise a payé des groupes terroristes dont le groupe État islamique (EI) afin qu'ils laissent tourner une usine en pleine guerre en Syrie et préserver ses intérêts économiques.S'agissant de l'EI, le tribunal a établi que le groupe a reçu près de 5,6 millions d'euros de la part de Lafarge., a fait part la présidente du tribunal Isabelle Prévost-Desprez.L'ex-PDG de Lafarge, Bruno Lafont, a été condamné à six ans de prison avec exécution immédiate, Christian Herrault, ancien directeur général adjoint de Lafarge, à cinq ans de prison avec mandat de dépôt immédiat, et l'ancien directeur de la filiale syrienne du groupe, Bruno Pescheux, à cinq ans également. Les autres anciens dirigeants sont condamnés à des peines allant de dix-huit mois à sept ans d’emprisonnement.Quant à Lafarge, la société, reprise depuis par l'entreprise suisse Holcim, a été condamné à payer l'amende maximale de 1,125 million d'euros pour financement du terrorisme, ainsi qu'une amende douanière de 4,57 millions d'euros à payer solidairement avec quatre anciens responsables du groupe pour le non-respect des sanctions financières internationales, autre infraction au cœur de l'affaire.Lire aussi :







