Sur le vif La flottille humanitaire pour Gaza interceptée par l'armée israélienne, les militants mis à genoux Rédigé par Saphirnews | Mercredi 20 Mai 2026





L'armée israélienne a annoncé, lundi 18 mai, avoir intercepté la flottille humanitaire internationale Global Sumud, composée d'une cinquantaine de navires qui tentaient de briser le blocus maritime imposé à la bande de Gaza depuis 2007. Ce faisant, elle a procédé au transfert de 430 militants vers le territoire israélien. L'opération a été menée dans les eaux internationales selon les organisateurs qui ont indiqué, avant la perte de contact avec les navires, que l'interception s'est déroulée alors que les bateaux se trouvaient encore à plusieurs dizaines de milles nautiques des côtes de Gaza. Les forces navales israéliennes ont abordé les embarcations successivement, prenant le contrôle de la flottille sans qu'aucune perte humaine ne soit à déplorer.



Les 430 personnes à bord ont été transférées vers le port israélien d'Ashdod, où elles font l'objet de procédures d'identification et d'expulsion. Parmi les militants figurent des ressortissants de plusieurs dizaines de pays dont des élus européens, des journalistes, des médecins, des avocats ainsi que des personnalités publiques engagées dans la cause palestinienne.

Une mission à portée humanitaire et symbolique Les organisateurs de la flottille revendiquent une double finalité : acheminer une aide humanitaire vers une population gazaouie confrontée à une crise alimentaire et sanitaire majeure, et contester le blocus, illégal au regard du droit international. Les cales des navires contenaient des vivres, des médicaments et du matériel médical dont les autorités israéliennes ont indiqué qu'ils seraient acheminés vers Gaza par les canaux officiels après inspection.



Le gouvernement israélien a justifié l'interception en invoquant le maintien du blocus maritime, présenté comme une mesure de sécurité indispensable pour empêcher l'acheminement d'armes vers le Hamas. Les autorités ont qualifié l'initiative de « provocation » et rappelé que des couloirs humanitaires existaient pour acheminer l'aide via les points de passage terrestres contrôlés.



Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié des images des militants après leur transfert, affirmant qu'ils étaient « en bonne santé » et seraient « rapidement expulsés » . Plusieurs personnes à bord ont toutefois indiqué, via des messages préenregistrés diffusés après la perte de contact, qu'elles considéraient leur arrestation comme un enlèvement en eaux internationales. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui s'est rendu, mercredi 20 mai à Ashdod, est allé beaucoup plus loin. Il a publié une vidéo polémique sur X où l'on voit des militants, pour certaines malmenées, toutes à genoux, la tête basse et les mains liées. « Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous » , leur a-t-il notamment lancé.



Une opération qui en rappelle d'autres



L'Union européenne a appelé à la libération « rapide et sans condition » des militants européens et réclamé des explications sur les circonstances de l'interception. Des organisations de défense des droits humains dont Amnesty International ont dénoncé une violation du droit international maritime, rappelant que l'arraisonnement de navires civils dans les eaux internationales est strictement encadré par les conventions en vigueur.



L'Italie s'est indignée du traitement infligé aux militants lors du passage d'Itamar Ben Gvir à Ashdod. « Il est inadmissible que ces manifestants, parmi lesquels figurent de nombreux citoyens italiens, soient soumis à un traitement qui porte atteinte à la dignité humaine » , ont fait savoir la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani.



Cette interception ravive inévitablement le souvenir de



Une première expédition de la flottille Global Sumud a été interceptée à l’automne 2025, puis une seconde le 1er mai. Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé leur intention de réitérer l'opération, estimant que la visibilité médiatique générée constitue en soi une forme de réussite politique. La question du blocus de Gaza, de sa légalité et de ses conséquences humanitaires reste, plus que jamais, au cœur du débat international.



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Eurovision 2026 : le concours face au boycott historique de cinq pays contre Israël L'opération a suscité des réactions diplomatiques contrastées. Si plusieurs alliés d'Israël ont soutenu la légalité de l'opération, estimant que le blocus relevait d'une nécessité sécuritaire reconnue, plusieurs gouvernements européens ont convoqué les ambassadeurs israéliens ou demandé des garanties sur le traitement de leurs ressortissants. Avant même la publication de la vidéo polémique, la Turquie, l'Espagne, l'Irlande et la Colombie ont exprimé les protestations les plus vives, certains pays envisageant des mesures de rétorsion diplomatiques.L'Union européenne a appelé à la libérationdes militants européens et réclamé des explications sur les circonstances de l'interception. Des organisations de défense des droits humains dont Amnesty International ont dénoncé une violation du droit international maritime, rappelant que l'arraisonnement de navires civils dans les eaux internationales est strictement encadré par les conventions en vigueur.L'Italie s'est indignée du traitement infligé aux militants lors du passage d'Itamar Ben Gvir à Ashdod., ont fait savoir la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani.Cette interception ravive inévitablement le souvenir de l'assaut du Mavi Marmara en 2010 , lorsque l'arraisonnement d'une flottille humanitaire turque s'était soldé par la mort de dix militants et avait provoqué une crise diplomatique majeure entre Israël et la Turquie. Depuis, plusieurs tentatives similaires ont été menées, avec des issues moins dramatiques, mais une constante : l'interception systématique avant l'arrivée à Gaza.Une première expédition de la flottille Global Sumud a été interceptée à l’automne 2025, puis une seconde le 1er mai. Les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé leur intention de réitérer l'opération, estimant que la visibilité médiatique générée constitue en soi une forme de réussite politique. La question du blocus de Gaza, de sa légalité et de ses conséquences humanitaires reste, plus que jamais, au cœur du débat international.Lire aussi :Et aussi :







