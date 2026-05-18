Monde Eurovision 2026 : le concours face au boycott historique de cinq pays contre Israël Rédigé par Lina Farelli | Lundi 18 Mai 2026

La finale de la 70e édition de l'Eurovision, organisée samedi 16 mai au Wiener Stadthalle de Vienne, restera comme l'une des plus politiques de l'histoire du concours. Si la Bulgarie a décroché une victoire surprise, la soirée a surtout été marquée par l'absence assumée de cinq pays, en désaccord avec la participation maintenue d'Israël au concours.







L'absence de l'Espagne marque par ailleurs la première rupture du « Big Five » depuis l'élargissement de ce groupe à l'Italie en 2011. La plupart des diffuseurs publics concernés ont refusé de retransmettre l'événement. La télévision slovène RTV est allée plus loin en diffusant à la place du concours une série documentaire intitulée Voices of Palestine .



Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, l'une des plus virulentes critiques européens de l'offensive israélienne, a estimé que cette décision plaçait son pays « du bon côté de l'histoire » . Plus de 2 100 artistes, dont Brian Eno, Massive Attack ou Peter Gabriel, avaient cosigné une lettre ouverte appelant à exclure Israël, tandis qu'un texte concurrent, soutenu par plus d'un millier de personnalités, défendait au contraire son maintien.



L'Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice du concours, a campé sur sa ligne : l'Eurovision est « apolitique » , et Israël y a sa place. Une position fragilisée par le parallèle régulièrement tracé avec l'exclusion de la Russie en 2022 après son invasion de l'Ukraine, « La situation à Gaza, malgré le cessez-le-feu et l’approbation du processus de paix, ainsi que l’utilisation du concours à des fins politiques par Israël, rendent de plus en plus difficile le maintien de l’Eurovision en tant qu’événement culturel neutre » , avait estimé, en décembre 2025, le secrétaire général de la chaîne de télévision publique espagnole RTVE, Alfonso Morales. L'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Islande ont refusé de participer à l'édition 2026 de l'Eurovision, en signe de protestation contre le maintien d'Israël dans la compétition après les massacres menées dans la bande de Gaza ces trois dernières années. Il s'agit du plus large boycott coordonné dans l'histoire du concours depuis 1970. Seuls 35 pays se sont finalement présentés à Vienne, en Autriche, le plus faible total depuis 2003.L'absence de l'Espagne marque par ailleurs la première rupture du « Big Five » depuis l'élargissement de ce groupe à l'Italie en 2011. La plupart des diffuseurs publics concernés ont refusé de retransmettre l'événement. La télévision slovène RTV est allée plus loin en diffusant à la place du concours une série documentaire intituléeLe Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, l'une des plus virulentes critiques européens de l'offensive israélienne, a estimé que cette décision plaçait son pays. Plus de 2 100 artistes, dont Brian Eno, Massive Attack ou Peter Gabriel, avaient cosigné une lettre ouverte appelant à exclure Israël, tandis qu'un texte concurrent, soutenu par plus d'un millier de personnalités, défendait au contraire son maintien.L'Union européenne de radio-télévision (UER), organisatrice du concours, a campé sur sa ligne : l'Eurovision est, et Israël y a sa place. Une position fragilisée par le parallèle régulièrement tracé avec l'exclusion de la Russie en 2022 après son invasion de l'Ukraine, un précédent que les pays boycotteurs invoque explicitement depuis des mois , avait estimé, en décembre 2025, le secrétaire général de la chaîne de télévision publique espagnole RTVE, Alfonso Morales.

« Pas de podium pour le génocide ! » Des milliers de manifestants propalestiniens ont défié le jour de la finale dans les rues de la capitale autrichienne pour s'indigner de la participation d'Israël au concours. « Cinq membres de notre famille manquent cette année, nous les aimons et nous espérons qu’ils reviendront. Nous sommes très clairs : nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver un moyen pour qu’ils reviennent » , a fait part Martin Green, le directeur de l’Eurovision, lors d’une conférence de presse à Vienne, sans expliquer de quelle façon il entendait convaincre des pays qui exigent purement et simplement le retrait d'Israël.



Une telle décision n'est pas à l'ordre du jour pour les organisateurs, mais ces derniers ont lancé, avant la finale, un avertissement à la délégation israélienne lui demandant de retirer des vidéos promotionnelles invitant les internautes à « voter dix fois pour Israël » , sur fond d'accusations récurrentes de manipulation du vote du public. Après le scandale des votes de l'édition 2025, de nouvelles règles ont été instaurées, en limitant le nombre de votes à 10 au lieu de 20 par carte SIM, dans le but « dissuader la mise en place de campagnes d’appels aux votes disproportionnées, particulièrement lorsqu’elles émanent ou sont soutenues par des tiers, dont des gouvernements ou des agences gouvernementales » .

Une victoire surprise de la Bulgarie, la France 11e Michelle de Noam Bettan (343 points), devant la Roumanie d'Alexandra Căpitănescu (296 points). C'est à la surprise générale que la Bulgarie a remporté sa toute première victoire à l'Eurovision, grâce à la chanteuse Dara et son titre Bangaranga , avec un total de 516 points. L'Eurovision 2027 se tiendra donc à Sofia.



Représentée par Monroe, jeune chanteuse lyrique de 17 ans, et son titre Regarde ! , la France s'est contentée d'une 11e place, avec 158 points, en recul par rapport à la 7e place de Louane en 2025. La cantatrice franco-américaine, révélée en 2024 par l'émission Les Prodiges sur France 2, a néanmoins séduit le grand public, terminant 4e du vote des téléspectateurs.



L'aventure Eurovision n'est qu'une étape pour la jeune artiste, déjà attendue ailleurs. Du 10 avril au 16 octobre 2026, Monroe entame une vaste tournée de chant sacré dans les cathédrales et grandes églises de France, avec une trentaine de dates prévues. Le répertoire fera la part belle aux différentes versions de l' Ave Maria . « Je désire offrir aux gens la possibilité de se mettre en lien avec quelque chose qui les dépasse, transmettre l'amour de Dieu au plus grand nombre, par le chant sacré, par ma voix » , a confié la chanteuse à



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Eurovision 2026 : la participation d'Israël maintenue, quels pays boycottent le concours de chant ? Rien de bien dissuasif pour Israël, qui a pris la deuxième place du concours avecde Noam Bettan (343 points), devant la Roumanie d'Alexandra Căpitănescu (296 points). C'est à la surprise générale que la Bulgarie a remporté sa toute première victoire à l'Eurovision, grâce à la chanteuse Dara et son titre, avec un total de 516 points. L'Eurovision 2027 se tiendra donc à Sofia.Représentée par Monroe, jeune chanteuse lyrique de 17 ans, et son titre, la France s'est contentée d'une 11e place, avec 158 points, en recul par rapport à la 7e place de Louane en 2025. La cantatrice franco-américaine, révélée en 2024 par l'émissionsur France 2, a néanmoins séduit le grand public, terminant 4e du vote des téléspectateurs.L'aventure Eurovision n'est qu'une étape pour la jeune artiste, déjà attendue ailleurs. Du 10 avril au 16 octobre 2026, Monroe entame une vaste tournée de chant sacré dans les cathédrales et grandes églises de France, avec une trentaine de dates prévues. Le répertoire fera la part belle aux différentes versions de l', a confié la chanteuse à France Catholique . Une trajectoire singulière pour une artiste qui passe en quelques semaines de la scène pailletée du Wiener Stadthalle à la nef des cathédrales françaises.Lire aussi :







