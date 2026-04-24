Aboubakar Cissé, un an après : Lorsque la haine se répète, le silence devient une trahison

Dans ce paysage de désolation, la situation des femmes, notamment musulmanes, et particulièrement celles qui sont racisées, doit être nommée avec une force absolue. Souvent plus visibles, elles sont les premières sentinelles sacrifiées d'une société qui tolère l'agression ordinaire, que ce soit dans les services publics, les écoles ou la rue. Elles subissent une violence intersectionnelle où le sexisme et le racisme s'entrecroisent pour nier leur dignité et menacer leur intégrité.



Et dans ce contexte, l'absence de prises de position fortes, constantes et sans ambiguïté de la part des plus hautes autorités de l'Etat ne peut qu'accentuer ce sentiment d'abandon. Nommer les faits ne divise pas la République. Les taire, en revanche, l'affaiblit.



Nous ne sollicitons ni privilège, ni compassion de circonstance. Nous exigeons simplement ce que tout citoyen est en droit d'attendre d'un État de droit :



- La reconnaissance explicite, lucide et sans détour des phénomènes de haine qui traversent notre société ;



- Une parole publique rigoureuse et responsable, qui éclaire, protège et apaise, au lieu de nourrir les tensions;



- Une action déterminée, cohérente et impartiale contre toutes les formes de racisme, refusant toute banalisation, toute concurrence victimaire et toute relativisation.



C'est l'état de notre contrat social. C'est la crédibilité de nos principes. C'est la promesse républicaine elle-même. Une société qui laisse s'installer la peur et la haine en son sein finit toujours par s'affaiblir tout entière. À l'inverse, une Nation qui protège les plus exposés se renforce durablement.



Il ne s'agit plus seulement de condamner après coup ; il s'agit de prévenir, nommer et agir. Lorsque des lieux de culte sont attaqués, lorsque des croyants sont agressés, lorsque des écoles ou monuments sont visés, lorsque des enfants sont ciblés, lorsque des femmes sont prises à partie, lorsque des citoyens sont discriminés, c'est toujours la même mécanique qui opère : celle qui désigne, qui exclut et qui finit, parfois, par tuer.



Refuser de penser ces faits ensemble, c'est renoncer à comprendre ce qui les rend possibles. Nous appelons donc solennellement l'ensemble des responsables publics – au plus haut niveau de l'État comme à l'échelle locale – à mesurer la gravité du moment.



Il est encore temps d'agir avec lucidité et responsabilité et d'empêcher que l'irréparable ne devienne la norme. Car lorsque la haine se répète, le silence devient une trahison.