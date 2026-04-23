Un an après, des hommages nécessaires à Aboubakar Cissé, un grand non lancé à l'islamophobie

Bien avant, des commémorations seront organisées à travers la France par des associations samedi 25 avril, date marquant le premier anniversaire de l’assassinat d’Aboubakar Cissé. Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) organisera, ce jour-là, à 16h, une cérémonie à la Grande Mosquée de Lyon en présence de responsables religieux, d’élus, d’acteurs associatifs et de citoyens. A cette occasion, « un arbre du souvenir et de la fraternité sera planté, symbole de paix et de vie en hommage à Aboubakar Cissé et à toutes les victimes de l’islamophobie » .



Cet événement se veut « apaisé, digne et rassembleur » , souligne le CMR. Dans son « appel à la mémoire, à la dignité et à la fraternité » lancé mi-avril, l'instance rappelle combien ce crime « symbolise la souffrance de tant de nos concitoyens confrontés à la haine, au racisme, et à la peur dans leurs lieux de culte » . La cérémonie sera donc « un moment de recueillement mais aussi un appel à la conscience collective, pour que de tels drames ne se reproduisent jamais » car « honorer la mémoire d’Aboubakar Cissé, c’est défendre la dignité humaine et les valeurs de la République » .