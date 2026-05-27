Aïd el-Kébir 2026 : les voeux des catholiques aux musulmans de France

Chers amis,
Beaucoup de chrétiens se sont réunis en ce dimanche de Pentecôte 24 mai pour clore le cycle inauguré par la fête de Pâques, et glorifier Dieu qui offre à l’humanité des dons ineffables et spirituels dont Il est Lui-même la Source. Voici que, presque au même moment, vous célébrez la grande fête de l’Aïd al-Adha, la Fête du Sacrifice qui correspond aussi aux rites du hajj.
Ces fêtes que nous vivons sont comme une fenêtre sur la Beauté divine qui se laisse approcher par les croyants, tel Abraham/Ibrahim dont vous savez, avec les chrétiens et les juifs, qu’il n’hésita pas à donner à Dieu ce qu’il avait de plus cher. Abraham aurait-il pu consentir à un tel dépouillement et à une telle offrande sans une totale confiance en l’Amour, en la Sagesse, et en la Fidélité divines ? Aurait-il pu obéir ainsi, sans élargir son cœur à plus Grand que lui, s’il n’avait fait de la volonté divine la nourriture de son âme et de son esprit ?
Dans les temps que nous vivons, il est heureux que nous puissions célébrer l’œuvre de Dieu que nous confessons, certes différemment, mais que nous savons être la seule à pouvoir transformer profondément le cœur de l’Homme. Alors que l’humanité entière fait face à d’immenses défis, et que certains s’illusionnent en choisissant la guerre, l’oppression ou la violence, nos traditions religieuses rappellent qu’il n’y a pas d’autre voie que la transformation du cœur, pas d’autre chemin que le renouvellement intérieur que nous appelons « la foi ».
Nous n’avons pas d’évidences à proposer au monde, ni aucune solution simple, mais nous avons l’audace de proposer la foi, dans le respect de nos différences. Nous proposons la foi comme une respiration spirituelle de l’âme qui accueille et comprend qu’elle est faite pour se tourner vers le Très-Haut, et s’ouvrir aux Dons divins. La pensée de Saint Augustin que le Pape Léon XIV a honoré récemment en Algérie, était imprégnée de cette conviction.
Beaucoup de chrétiens se sont réunis en ce dimanche de Pentecôte 24 mai pour clore le cycle inauguré par la fête de Pâques, et glorifier Dieu qui offre à l’humanité des dons ineffables et spirituels dont Il est Lui-même la Source. Voici que, presque au même moment, vous célébrez la grande fête de l’Aïd al-Adha, la Fête du Sacrifice qui correspond aussi aux rites du hajj.
Ces fêtes que nous vivons sont comme une fenêtre sur la Beauté divine qui se laisse approcher par les croyants, tel Abraham/Ibrahim dont vous savez, avec les chrétiens et les juifs, qu’il n’hésita pas à donner à Dieu ce qu’il avait de plus cher. Abraham aurait-il pu consentir à un tel dépouillement et à une telle offrande sans une totale confiance en l’Amour, en la Sagesse, et en la Fidélité divines ? Aurait-il pu obéir ainsi, sans élargir son cœur à plus Grand que lui, s’il n’avait fait de la volonté divine la nourriture de son âme et de son esprit ?
Dans les temps que nous vivons, il est heureux que nous puissions célébrer l’œuvre de Dieu que nous confessons, certes différemment, mais que nous savons être la seule à pouvoir transformer profondément le cœur de l’Homme. Alors que l’humanité entière fait face à d’immenses défis, et que certains s’illusionnent en choisissant la guerre, l’oppression ou la violence, nos traditions religieuses rappellent qu’il n’y a pas d’autre voie que la transformation du cœur, pas d’autre chemin que le renouvellement intérieur que nous appelons « la foi ».
Nous n’avons pas d’évidences à proposer au monde, ni aucune solution simple, mais nous avons l’audace de proposer la foi, dans le respect de nos différences. Nous proposons la foi comme une respiration spirituelle de l’âme qui accueille et comprend qu’elle est faite pour se tourner vers le Très-Haut, et s’ouvrir aux Dons divins. La pensée de Saint Augustin que le Pape Léon XIV a honoré récemment en Algérie, était imprégnée de cette conviction.
Restons déterminés à nous rencontrer et à dialoguer
Alors que notre monde et notre pays traversent bien des tensions, restons déterminés à nous rencontrer et à dialoguer, en restant libres face à ceux qui prétendent manipuler la foi et lui assigner des objectifs indignes d’elle.
La foi authentique est toujours libre, et ceux qui veulent bien la vivre humblement trouveront aisément comment travailler, en vérité, à une société plus paisible et plus heureuse où chacun aura sa place.
Dans l’attente de vous retrouver sur les chemins de la foi, et dans la certitude qu’il faut, partout, retrouver les profondeurs spirituelles que Dieu a mises en l’homme, soyez assurés, chez frères et sœurs musulmans, qu’il y aura toujours des chrétiens convaincus que nous sommes faits pour nous rencontrer « en Dieu ».
Avec mes collègues du Pôle dialogue de la Conférence des évêques de France, je vous souhaite, avec amitié, une fête bénie de l’Aïd el-Kêbir.
*****
Fr. Jean-François Bour est délégué national pour les relations avec les musulmans (SNRM) au sein de la CEF.
Lire aussi :
A l'heure de l'Aïd al-Adha, ce qu'il faut retenir de l'épisode du sacrifice d'Abraham
Aïd al-Adha : du jeûne au sacrifice, comment la fête est marquée par les musulmans
Vivre pleinement l’Aïd al-Adha sans sacrifier d’animal
Aïd al-Adha : ce qu'il faut savoir sur cette fête et ses règles en 13 questions
Fêter l’Aïd al-Adha avec conscience
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Dans l’attente de vous retrouver sur les chemins de la foi, et dans la certitude qu’il faut, partout, retrouver les profondeurs spirituelles que Dieu a mises en l’homme, soyez assurés, chez frères et sœurs musulmans, qu’il y aura toujours des chrétiens convaincus que nous sommes faits pour nous rencontrer « en Dieu ».
Avec mes collègues du Pôle dialogue de la Conférence des évêques de France, je vous souhaite, avec amitié, une fête bénie de l’Aïd el-Kêbir.
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Fr. Jean-François Bour est délégué national pour les relations avec les musulmans (SNRM) au sein de la CEF.
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