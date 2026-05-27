Aïd el-Kébir 2026 : les voeux des catholiques aux musulmans de France

Alors que notre monde et notre pays traversent bien des tensions, restons déterminés à nous rencontrer et à dialoguer, en restant libres face à ceux qui prétendent manipuler la foi et lui assigner des objectifs indignes d’elle.La foi authentique est toujours libre, et ceux qui veulent bien la vivre humblement trouveront aisément comment travailler, en vérité, à une société plus paisible et plus heureuse où chacun aura sa place.Dans l’attente de vous retrouver sur les chemins de la foi, et dans la certitude qu’il faut, partout, retrouver les profondeurs spirituelles que Dieu a mises en l’homme, soyez assurés, chez frères et sœurs musulmans, qu’il y aura toujours des chrétiens convaincus que nous sommes faits pour nous rencontrer « en Dieu ».Avec mes collègues du Pôle dialogue de la Conférence des évêques de France, je vous souhaite, avec amitié, une fête bénie de l’Aïd el-Kêbir.*****est délégué national pour les relations avec les musulmans (SNRM) au sein de la CEF.Lire aussi :