L'amour et la confiance, des clés pour une éducation réussie des enfants

Avoir des enfants est un grand bienfait (ni’mat), une véritable richesse. Comme tout bienfait, il nous incombe d’en prendre soin. Nous devons veiller à offrir à nos enfants une bonne éducation, car demain, nous serons interrogés par Dieu à leur sujet.
Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Chacun de vous est un berger, et chacun est responsable de son troupeau. Le dirigeant est un berger. L’homme est un berger pour sa famille. La femme est une bergère dans la maison de son mari et pour ses enfants. Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. » (Hadith rapporté par Al-Boukhari / Mouslim)
Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Chacun de vous est un berger, et chacun est responsable de son troupeau. Le dirigeant est un berger. L’homme est un berger pour sa famille. La femme est une bergère dans la maison de son mari et pour ses enfants. Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. » (Hadith rapporté par Al-Boukhari / Mouslim)
L’importance de l’amour et de l’affection
En tant que parents, il est essentiel de consacrer du temps à nos enfants. Nos enfants ont besoin d’être aimés, de se sentir aimés, et de recevoir de l’affection.
Regardez comment le Prophète chérissait ses enfants et ses petits-enfants. Il est rapporté que le Messager d’Allah a embrassé un jour son petit-fils Al-Hassan en présence d’un compagnon, Al-Aqra‘ ibn Hâbis. Ce dernier dit : « J’ai dix enfants et je n’ai jamais embrassé aucun d’eux. » Le Prophète le réprimanda et dit :« Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde n’en recevra pas. » (Hadith rapporté par Al-Boukhari / Mouslim)
Regardez comment le Prophète chérissait ses enfants et ses petits-enfants. Il est rapporté que le Messager d’Allah a embrassé un jour son petit-fils Al-Hassan en présence d’un compagnon, Al-Aqra‘ ibn Hâbis. Ce dernier dit : « J’ai dix enfants et je n’ai jamais embrassé aucun d’eux. » Le Prophète le réprimanda et dit :« Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde n’en recevra pas. » (Hadith rapporté par Al-Boukhari / Mouslim)
Construire la confiance
Un enfant a besoin d’amour et de tendresse. C’est lorsqu’il se sent aimé et valorisé que l’on gagne sa confiance.
Regardez Yusuf (Joseph) : lorsqu’il vit son rêve — les onze étoiles, le soleil et la lune se prosternant devant lui — à qui le raconta-t-il ? À son père, Ya‘coub (Jacob). Pourquoi ? Parce qu’il avait confiance en lui.
Aujourd’hui, beaucoup d’enfants préfèrent se confier à leurs amis plutôt qu’à leurs parents. Cela doit nous interpeller.
Regardez Yusuf (Joseph) : lorsqu’il vit son rêve — les onze étoiles, le soleil et la lune se prosternant devant lui — à qui le raconta-t-il ? À son père, Ya‘coub (Jacob). Pourquoi ? Parce qu’il avait confiance en lui.
Aujourd’hui, beaucoup d’enfants préfèrent se confier à leurs amis plutôt qu’à leurs parents. Cela doit nous interpeller.
Le rôle de l’exemple
Regardez l’histoire d’Ibrahim (Abrahim) : lorsqu’il vit en rêve qu’il devait sacrifier son fils Ismaël, il le consulta. Ismaël lui répondit : « Ô mon cher père, fais ce qui t’est commandé ; tu me trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre des patients. » (Sourate 37, verset 102)
S’il a répondu ainsi, c’est parce qu’il avait confiance en son père. Et cette confiance repose sur une chose essentielle : l’exemplarité. Si Ismaël avait confiance en Ibrahim, et si Yusuf avait confiance en Ya‘coub, c’est parce que ces derniers étaient des modèles pour eux.
En tant que parents, nous devons être des modèles pour nos enfants. Les actes sont souvent plus parlants que les paroles.
Très concrètement, en quelques exemple, si nous ne sommes pas assidus dans la prière, comment demander à nos enfants de prier ? Si nous ne faisons pas attention à la subsistance halal, que pourrions-nous dire à nos enfants s’ils consomment du haram ? Si nous ne faisons pas attention à bien traiter les autres, que pourrions-nous dire si nos enfants ne les respectent pas ?
Soyons de véritables repères pour nos enfants. L’éducation des enfants est une responsabilité immense. Elle demande du temps, de l’amour, de la patience et de l’exemplarité. Offrons à nos enfants ce qu’il y a de meilleur : une bonne éducation, fondée sur les valeurs de l’islam.
*****
Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.
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S’il a répondu ainsi, c’est parce qu’il avait confiance en son père. Et cette confiance repose sur une chose essentielle : l’exemplarité. Si Ismaël avait confiance en Ibrahim, et si Yusuf avait confiance en Ya‘coub, c’est parce que ces derniers étaient des modèles pour eux.
En tant que parents, nous devons être des modèles pour nos enfants. Les actes sont souvent plus parlants que les paroles.
Très concrètement, en quelques exemple, si nous ne sommes pas assidus dans la prière, comment demander à nos enfants de prier ? Si nous ne faisons pas attention à la subsistance halal, que pourrions-nous dire à nos enfants s’ils consomment du haram ? Si nous ne faisons pas attention à bien traiter les autres, que pourrions-nous dire si nos enfants ne les respectent pas ?
Soyons de véritables repères pour nos enfants. L’éducation des enfants est une responsabilité immense. Elle demande du temps, de l’amour, de la patience et de l’exemplarité. Offrons à nos enfants ce qu’il y a de meilleur : une bonne éducation, fondée sur les valeurs de l’islam.
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Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.
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