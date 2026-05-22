L'amour et la confiance, des clés pour une éducation réussie des enfants

Avoir des enfants est un grand bienfait ( ni’mat ), une véritable richesse. Comme tout bienfait, il nous incombe d’en prendre soin. Nous devons veiller à offrir à nos enfants une bonne éducation, car demain, nous serons interrogés par Dieu à leur sujet.



Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Chacun de vous est un berger, et chacun est responsable de son troupeau. Le dirigeant est un berger. L’homme est un berger pour sa famille. La femme est une bergère dans la maison de son mari et pour ses enfants. Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. » (Hadith rapporté par Al-Boukhari / Mouslim)