Sur le vif Après les heurts qui ont suivi la victoire du PSG, Pierre-Jean Chalençon choque par ses insultes racistes et islamophobes Rédigé par Lina Farelli | Lundi 11 Mai 2026





Affaire conclue sur France 2, pour publier une vidéo d'une grande violence verbale sur ses réseaux sociaux.



Filmé face caméra, Pierre-Jean Chalençon commence par évoquer les débordements avant de basculer très vite dans des insultes. Dans la vidéo, il s'en prend violemment aux individus impliqués dans ces heurts : « Vous êtes écœurants, vous êtes des cancrelats, vous êtes des racailles. On n'en peut plus. » Assimilant de façon éhontée les casseurs à des musulmans, il lâche : « On n'en peut plus de tous ces islamistes (…) de cette religion de merde. »



Depuis la Thaïlande, il invoque Robespierre et Danton, lance des propos menaçants comme « Ne vous inquiétez pas, on arrive, on va s'occuper de vous » , avant de conclure par un retentissant « Vive Jean-Marie Le Pen, vive la France, bande d'ordures ». « Les élections dans quelques mois, ça va être un raz-de-marée, on va tous les foutre en taule, on va faire travailler la vraie police » , a-t-il aussi lâché, souhaitant que l'armée intervienne pour remettre de l'ordre en France.



Le député LFI Thomas Portes a annoncé dès le soir du 8 mai qu'il saisissait la procureure de la République de Paris au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale « suite aux propos racistes et aux appels aux meurtres de Pierre-Jean Chalençon ». Loin de s'excuser, ce dernier a publié le lendemain une seconde vidéo s'adressant directement à Thomas Portes sur un ton narquois : « Réponse au pseudo député d'extrême gauche… Je t'embrasse très fort. Bon week-end. » « T’as l’air d’être un bon Français, un bon catholique, un bon député (…) mais tout est faux chez toi. Tu devrais être en djellaba, avoir une barbe de dix jours, bouffer halal… c’est pathétique » , a-t-il fait part. Le message, dans lequel il tague notamment Eric Zemmour et la chaîne d’extrême droite CNews, était accompagné d'un appel à « partager massivement » .



Pierre-Jean Chalençon est coutumier de propos racistes. SOS Racisme avait déjà déposé plainte fin 2025 contre le collectionneur fan de Napoléon pour injure publique et provocation à la haine raciste, après une série de prises de position antérieures. L'association avait notamment relevé des propos tenus en octobre 2025 où il avait notamment affirmé que la population maghrébine « est en train de nous assassiner ». « La réalité de la récurrence de ces propos doit aussi faire réfléchir à l'écosystème médiatique qui en assure la viralité ainsi qu’à la dégradation du débat public alimentée par de nombreux responsables politiques eux-mêmes, prompts à courir derrière l’extrême droite en nourrissant ou en initiant des polémiques perpétuelles sur les immigrés et leurs enfants ou les musulmans » , avait alors déclaré Dominique Sopo, président de SOS Racisme.



Le parcours de Pierre-Jean Chalençon est jalonné de controverses depuis son départ de France 2 en 2020. La justice devra désormais se prononcer sur les derniers propos que son auteur assume pleinement.



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Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite, est mort, le combat contre le racisme décomplexé continue La qualification du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich pour la finale de la Ligue des champions le 7 mai a été suivie de débordements dans plusieurs quartiers de la capitale : voitures incendiées place de la Concorde, boutiques vandalisées, mobilier urbain détruit. La préfecture de police a enregistré 127 interpellations et déploré 11 blessés. Ces incidents ont servi de prétexte à Pierre-Jean Chalençon, ancien acheteur vedette de l'émissionsur France 2, pour publier une vidéo d'une grande violence verbale sur ses réseaux sociaux.Filmé face caméra, Pierre-Jean Chalençon commence par évoquer les débordements avant de basculer très vite dans des insultes. Dans la vidéo, il s'en prend violemment aux individus impliqués dans ces heurts :Assimilant de façon éhontée les casseurs à des musulmans, il lâche :Depuis la Thaïlande, il invoque Robespierre et Danton, lance des propos menaçants comme, avant de conclure par un retentissant, a-t-il aussi lâché, souhaitant que l'armée intervienne pour remettre de l'ordre en France.Le député LFI Thomas Portes a annoncé dès le soir du 8 mai qu'il saisissait la procureure de la République de Paris au titre de l'article 40 du Code de procédure pénaleLoin de s'excuser, ce dernier a publié le lendemain une seconde vidéo s'adressant directement à Thomas Portes sur un ton narquois :, a-t-il fait part. Le message, dans lequel il tague notamment Eric Zemmour et la chaîne d’extrême droite CNews, était accompagné d'un appel àPierre-Jean Chalençon est coutumier de propos racistes. SOS Racisme avait déjà déposé plainte fin 2025 contre le collectionneur fan de Napoléon pour injure publique et provocation à la haine raciste, après une série de prises de position antérieures. L'association avait notamment relevé des propos tenus en octobre 2025 où il avait notamment affirmé que la population maghrébine, avait alors déclaré Dominique Sopo, président de SOS Racisme.Le parcours de Pierre-Jean Chalençon est jalonné de controverses depuis son départ de France 2 en 2020. La justice devra désormais se prononcer sur les derniers propos que son auteur assume pleinement.Lire aussi :







