Points de vue Le retour à l’intelligence de la gratitude, un chemin de guérison spirituelle de notre époque Rédigé par Abderrahmane Aknou | Vendredi 8 Mai 2026





Il est un paradoxe troublant qui marque notre époque : jamais l’être humain n’a disposé d’autant de biens, de moyens et de facilités, et pourtant jamais son cœur n’a été aussi inquiet, aussi plaintif, aussi insatisfait.



L’abondance matérielle s’est étendue, mais la paix intérieure, elle, s’est raréfiée. Nous vivons dans un temps où l’accumulation des choses progresse à mesure que la gratitude s’efface, comme si le cœur, saturé d’objets, s’était vidé de reconnaissance.



Dans la vision spirituelle de l’islam, le bonheur n’est pas d’abord une affaire de possession, mais de regard. Ce n’est pas ce que l’Homme détient qui le rend riche ou pauvre, mais ce qu’il voit – ou ne voit plus. Or, l’Homme contemporain a appris à fixer son regard sur ce qui lui manque, au point de perdre la capacité de savourer ce qui lui est déjà accordé. Il poursuit sans cesse ce qu’il n’a pas encore, jusqu’à oublier la joie simple d’apprécier ce qu’il possède.

La véritable cécité n’est pas celle des yeux, mais celle des cœurs C’est pourquoi le Prophète, paix et salut sur lui, a enseigné une véritable éducation du regard, selon un hadith rapporté par Muslim : « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous ; cela est plus à même de vous empêcher de mépriser les bienfaits de Dieu sur vous. »



Cette course permanente a produit un étrange renversement : les bienfaits sont devenus des fardeaux, et l’opulence est devenue une source d’angoisse. Ce qui devait alléger l’existence l’alourdit, ce qui devait rapprocher isole, et ce qui devait rassurer inquiète. L’Homme est entouré de moyens de communication sans précédent, mais il souffre d’une solitude spirituelle profonde. Il dispose d’une infinité de choix, mais son cœur, dispersé, n’arrive plus à se poser ni à décider.



Dans le Coran, la véritable cécité n’est pas celle des yeux, mais celle des cœurs. La plus grande indigence n’est pas le manque de ressources, mais l’incapacité à reconnaître le don. Car l’ingratitude n’est pas seulement une faute morale ; elle est une privation intérieure, un voile posé sur la source des bienfaits. L’œil qui ne voit que les défauts d’un vêtement ne ressent jamais la chaleur qu’il offre.

Le véritable chemin de guérison spirituelle de notre époque passe par un retour à l’intelligence de la gratitude shukr – occupe une place centrale dans la spiritualité islamique. Elle n’est pas une résignation face au monde, ni un appel à l’immobilisme. Elle est une attitude du cœur, une lucidité intérieure qui permet de reconnaître la grâce à l’œuvre dans l’ordinaire de la vie. Être reconnaissant, ce n’est pas renoncer à espérer davantage, mais cesser d’être aveugle à ce qui est déjà là.



Celui qui remercie ne se contente pas de ce qu’il a : il le voit, il l’honore, il en fait un pont vers Dieu, le Bienfaiteur, plutôt qu’un écran. La gratitude n’éteint pas le désir ; elle le purifie. Elle ne tue pas l’ambition ; elle la recentre. Elle libère le cœur de l’obsession du manque et l’ouvre à la sérénité de la reconnaissance.



Dieu a comblé l’Homme de bienfaits visibles et invisibles, au point de nous rappeler dans le Coran : « Et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. » (Sourate Ibrahim, 14:34)



Mais l’Homme, absorbé par le calcul de ce qu’il n’a pas, oublie de remercier pour ce qu’il reçoit à chaque instant. Peut-être que le véritable chemin de guérison spirituelle de notre époque ne passe pas par davantage de possessions, mais par une rééducation du regard, un retour à l’intelligence de la gratitude, cette sagesse silencieuse qui rend le cœur vivant, apaisé et libre.



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Première parution sur le



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La gratitude –– occupe une place centrale dans la spiritualité islamique. Elle n’est pas une résignation face au monde, ni un appel à l’immobilisme. Elle est une attitude du cœur, une lucidité intérieure qui permet de reconnaître la grâce à l’œuvre dans l’ordinaire de la vie. Être reconnaissant, ce n’est pas renoncer à espérer davantage, mais cesser d’être aveugle à ce qui est déjà là.Celui qui remercie ne se contente pas de ce qu’il a : il le voit, il l’honore, il en fait un pont vers Dieu, le Bienfaiteur, plutôt qu’un écran. La gratitude n’éteint pas le désir ; elle le purifie. Elle ne tue pas l’ambition ; elle la recentre. Elle libère le cœur de l’obsession du manque et l’ouvre à la sérénité de la reconnaissance.Dieu a comblé l’Homme de bienfaits visibles et invisibles, au point de nous rappeler dans le Coran :(Sourate Ibrahim, 14:34)Mais l’Homme, absorbé par le calcul de ce qu’il n’a pas, oublie de remercier pour ce qu’il reçoit à chaque instant. Peut-être que le véritable chemin de guérison spirituelle de notre époque ne passe pas par davantage de possessions, mais par une rééducation du regard, un retour à l’intelligence de la gratitude, cette sagesse silencieuse qui rend le cœur vivant, apaisé et libre.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :







