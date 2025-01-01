Trouver la paix intérieure en respectant les autres dans leur diversité (2/2)

Si nous voulons atteindre la paix intérieure, il est essentiel de se débarrasser des maladies spirituelles telles que la jalousie, l’envie, l’hypocrisie, la haine, la rancune… Aujourd’hui malheureusement, combien de gens envient ceux qui mènent une vie plus agréable que la leur ? Pire encore, certains sont même prêts à bousiller la vie de leur prochain en s’adonnant à des actes qui sont totalement contraires à l’éthique du musulman. Pensez-vous que ces gens qui cultivent la jalousie et l’envie, sont heureux intérieurement ? Ne pensez-vous pas plutôt qu’ils souffrent d’un sentiment de frustration ?



Et qu’en est-il des faux-semblants ? Nous parlons bien évidemment de ceux à qui le Prophète Muhammad (PBSL) a dit : « Vous verrez que les pires des hommes sont ceux qui ont un double visage, se montrant avec un visage aux uns, et avec un visage différent aux autres » (Al-Boukhari/Mouslim). Ces derniers sont-ils heureux intérieurement ou souffrent-ils d’un complexe d’infériorité ?



Quoi qu’il en soit, pour vivre heureux, il est primordial de cultiver en nous un cœur pur.