Trouver la paix intérieure en respectant les autres dans leur diversité (2/2)

L’islam, par ses enseignements, nous permet de trouver la voie à travers la paix intérieure à laquelle chacun d’entre nous aspire.
Il est important de rappeler que si nous voulons tendre vers la quiétude, il nous faut respecter toutes les créatures de Dieu comme il se doit et éviter toute relation conflictuelle avec ceux qui nous entourent, car n’oublions pas qu’Allah n’aime pas ceux qui provoquent des conflits. En effet, le Prophète Muhammad (PBSL) a dit : « Le plus détesté des hommes auprès d’Allah est le querelleur invétéré » (Al-Boukhari/Mouslim).
Aujourd’hui malheureusement, combien de personnes n’hésitent pas à colporter des propos dans le but de semer la discorde entre deux individus ? Ces semeurs de troubles vivent avec cette paix intérieure ou souffrent-ils eux-mêmes intérieurement ?
Se débarrasser des maladies spirituelles
Si nous voulons atteindre la paix intérieure, il est essentiel de se débarrasser des maladies spirituelles telles que la jalousie, l’envie, l’hypocrisie, la haine, la rancune… Aujourd’hui malheureusement, combien de gens envient ceux qui mènent une vie plus agréable que la leur ? Pire encore, certains sont même prêts à bousiller la vie de leur prochain en s’adonnant à des actes qui sont totalement contraires à l’éthique du musulman. Pensez-vous que ces gens qui cultivent la jalousie et l’envie, sont heureux intérieurement ? Ne pensez-vous pas plutôt qu’ils souffrent d’un sentiment de frustration ?
Et qu’en est-il des faux-semblants ? Nous parlons bien évidemment de ceux à qui le Prophète Muhammad (PBSL) a dit : « Vous verrez que les pires des hommes sont ceux qui ont un double visage, se montrant avec un visage aux uns, et avec un visage différent aux autres » (Al-Boukhari/Mouslim). Ces derniers sont-ils heureux intérieurement ou souffrent-ils d’un complexe d’infériorité ?
Quoi qu’il en soit, pour vivre heureux, il est primordial de cultiver en nous un cœur pur.
L’importance de bien agir envers ses proches
L’une des conditions nécessaires au bonheur se rattache au respect de l’autre. Il est en effet important de respecter toutes les personnes qui vivent autour de nous (nos proches, nos voisins, nos subordonnées…). Dans le cas contraire, cela pourrait être un obstacle à notre paix intérieure. Les problèmes familiaux ne sont-ils pas source de remords et de tristesse ?
En effet, si une personne n’est pas heureuse dans sa relation avec ses proches, elle ne pourra jamais tendre à cette paix intérieure. Aujourd’hui malheureusement, combien y a-t-il de familles déchirées ? Des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des frères et sœurs qui ne se parlent plus entre eux… alors que tout cela fait partie des péchés majeurs. Selon une tradition prophétique, « n’entrera pas au Paradis quiconque rompt les liens avec sa famille » (Al-Boukhari/Mouslim).
De même, pour les relations avec notre voisinage, si celles-ci ne sont pas au beau fixe, cela pourrait être un obstacle à notre paix intérieure. C’est sans doute pour cela que l’islam nous enjoint de bien agir avec tous ceux qui vivent autour de nous.
À nous de cultiver cette paix intérieure en respectant les enseignements divins comme il se doit et en agissant convenablement vis-à-vis de Ses créatures !
*****
Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.
