Lot-et-Garonne : des tags islamophobes souillent une salle communale avant la tenue d'un dîner interreligieux

« ces dégradations inadmissibles sont autant d’atteintes au libre exercice du culte, à la cohésion et à la concorde nationales que notre République ne peut tolérer »

« à l'encontre des valeurs de respect, de dialogue et de liberté de culte et réaffirme son attachement à la protection des expressions de foi et au respect des convictions de chacun ».

« Je condamne fermement et sans réserve cet acte odieux. Ne rien laisser passer »