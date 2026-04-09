Points de vue Étudier les finalités et l’histoire pour mieux comprendre l’islam Rédigé par Azzedine Majnani | Jeudi 9 Avril 2026





Dans le contexte français, la foi ne peut plus se contenter d’un attachement affectif. Elle a besoin d’intelligence, de profondeur, d’histoire et de sens des finalités pour résister aux caricatures extérieures comme aux lectures internes superficielles.

Pourquoi l’attachement affectif ne suffit-il plus ? Aujourd’hui, les musulmans et musulmanes de France ont besoin de plus qu’un attachement affectif à leur religion. Ils ont besoin d’une compréhension profonde, lucide et équilibrée de l’islam. Car nous vivons dans un contexte où la foi est souvent mise à l’épreuve : d’un côté par les caricatures, les peurs et les suspicions extérieures ; de l’autre par des lectures internes superficielles, dures ou déconnectées du sens profond du message.



Dans une telle situation, il ne suffit pas d’aimer l’islam. Il faut encore l’étudier sérieusement, le comprendre avec intelligence, et apprendre à distinguer entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des Hommes.

Pourquoi les finalités de la religion sont-elles indispensables ? Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et l’enseigne. » Mais enseigner le Coran, ce n’est pas seulement transmettre des mots : c’est transmettre une lumière, une sagesse, un sens des priorités, une manière de faire grandir l’âme et de servir le monde.



C’est précisément pour cela qu’il est si important d’étudier les finalités de la religion et de connaître l’histoire. Les finalités nous apprennent à ne pas réduire l’islam à une addition de règles isolées. Elles nous rappellent que la révélation est venue pour guider l’être humain, protéger sa dignité, nourrir sa foi, préserver la justice, élever sa conscience et orienter sa vie vers le bien. Quand on oublie les finalités, on peut finir par croire qu’être fidèle à l’islam consiste seulement à répéter des formules, à empiler des interdits ou à défendre des avis anciens sans se demander quel bien ils visaient, dans quel contexte ils ont été formulés, et comment ils doivent être compris aujourd’hui.

Pourquoi la connaissance historique est-elle devenue décisive ? Connaître l’histoire est tout aussi essentiel. Car beaucoup de musulmans ont appris leur religion à travers des réponses toutes faites, sans toujours savoir dans quelles circonstances ces réponses ont été produites. Or les savants ont souvent parlé dans des contextes politiques, sociaux, culturels et intellectuels très différents des nôtres. Ils ont rendu d’immenses services à la communauté, mais leurs paroles ne doivent pas être confondues avec la parole de Dieu.



Étudier l’histoire permet justement de remettre chaque chose à sa place : le Coran est révélation ; la Sunna en est la mise en pratique par le Prophète (paix et salutations sur lui) ; mais les écoles juridiques, les doctrines théologiques, les fatwas et les constructions savantes relèvent d’un effort humain pour comprendre, appliquer et organiser la religion dans un temps donné. Respecter cet héritage ne signifie donc pas le sacraliser.

Le risque des lectures superficielles Sans cette conscience, beaucoup deviennent vulnérables aux lectures superficielles. Une lecture superficielle prend un verset sans le relier à l’ensemble du Coran. Elle cite un hadith sans en comprendre la portée, les conditions ou les limites. Elle répète un avis sans en connaître l’origine ni la raison d’être. Elle donne l’impression de la certitude, mais elle produit souvent de la confusion. Elle simplifie ce qui est profond, durcit ce qui devait être guidé par la sagesse, et enferme parfois les croyants dans une religion de réflexes au lieu d’une religion d’intelligence.



Le danger est grand, car une foi mal comprise peut devenir soit fragile, soit dure. Fragile, lorsque le jeune ou l’adulte découvre plus tard que beaucoup de choses qu’on lui présentait comme « l’islam » relevaient en réalité d’interprétations humaines, de coutumes, d’habitudes culturelles ou de réponses anciennes à des situations disparues.



Dure, lorsqu’on s’attache à une vision étroite qui réduit la religion à la polémique, à la surveillance des autres ou à la condamnation permanente. Dans les deux cas, on s’éloigne de la profondeur du message coranique.

Distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui relève de l’effort humain C’est pourquoi il est vital, pour les musulmans et musulmanes de France, d’apprendre à distinguer entre le divin et l’humain. Le divin est parfait, vrai, juste et sage. L’humain, lui, cherche, interprète, déduit, se trompe parfois et réussit parfois. Ne pas faire cette distinction, c’est risquer de défendre au nom de Dieu ce qui n’est en réalité qu’une lecture humaine. Et c’est là que naissent bien des blocages, des crispations et des injustices. À l’inverse, quand cette distinction est claire, la foi devient plus profonde, plus apaisée, plus humble et plus solide.



Nous avons donc besoin d’un islam étudié avec sérieux, transmis avec sagesse et vécu avec responsabilité. Un islam qui nourrit le cœur, mais qui forme aussi l’intelligence. Un islam qui respecte les savants, sans transformer leurs paroles en absolu. Un islam qui aime son héritage, mais qui sait aussi le comprendre à la lumière des finalités du Coran, de l’histoire de la communauté et des défis du temps présent. C’est à ce prix que les musulmans de France pourront résister aux simplifications, se protéger des discours superficiels, et construire une présence fidèle à Dieu, utile à la société et bénéfique pour l’humanité.



Car au fond, étudier les finalités et connaître l’histoire n’est pas un luxe réservé à quelques spécialistes. C’est devenu une nécessité pour tout croyant qui veut vivre sa foi avec maturité. C’est ce qui permet de ne pas se laisser impressionner par les discours rapides, agressifs ou simplistes. C’est ce qui aide à reconnaître la grandeur du message sans confondre cette grandeur avec toutes les formes historiques qu’il a pu prendre. Et c’est ce qui permettra, demain, de faire émerger des musulmans et des musulmanes à la fois enracinés dans leur foi, lucides dans leur compréhension, et pleinement conscients de leur responsabilité devant Dieu, devant les hommes et devant l’histoire.

Le grand danger des lectures fragmentaires, polémiques et hors contexte



« Que l’inimitié d’un peuple ne vous pousse pas à être injustes. Soyez justes : cela est plus proche de la piété. » Le Prophète (paix et salut sur lui) a également dit : « Allah est doux et Il aime la douceur. »



Une lecture déconnectée de l’histoire, elle, répète les réponses d’hier sans regarder les défis d’aujourd’hui. Elle finit par confondre fidélité au message et répétition mécanique des formes anciennes. Pourtant, l’histoire prophétique elle-même nous enseigne la sagesse, le réalisme et le sens des étapes. Le pacte d’al-Ḥudaybiyyah en 628 fut un compromis difficile, mais il donna à la communauté musulmane une reconnaissance décisive ; il montre que la sagesse, la patience et la vision peuvent parfois servir l’avenir de l’islam davantage que la crispation émotionnelle. De même, la Constitution de Médine est souvent lue comme un cadre d’organisation entre composantes diverses d’une même cité, ce qui rappelle que l’islam naissant n’a pas construit son autorité seulement par l’identité, mais aussi par l’alliance, la responsabilité et l’ordre commun.



L’avenir de l’islam en France dépendra en grande partie de cette maturité. Si nous continuons à produire des lectures partielles, agressives et hors contexte, nous fabriquerons plus de confusion, plus de divisions et plus de rejet. Mais si nous formons une génération de passeurs capables de relier les textes à leurs finalités, l’héritage à son histoire, et la foi à la responsabilité, alors l’islam pourra apparaître pour ce qu’il est vraiment : non pas une identité assiégée, mais une force de foi, de justice, de miséricorde et de contribution au bien commun.



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Azzedine Majnani est l'imam de la mosquée de Bordeaux-Bastide gérée par l'association ECM.



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L’islam unique, pourquoi un tel mythe est périlleux Le grand danger aujourd’hui, ce sont les lectures fragmentaires, polémiques et coupées de l’histoire. Une lecture fragmentaire prend un verset, un hadith ou une parole d’imam, puis l’isole de l’ensemble du message coranique. Elle oublie que le Coran forme un tout, orienté vers la foi, la justice, la miséricorde et la responsabilité. Une lecture polémique transforme ensuite la religion en affrontement permanent : on veut classer, exclure, dénoncer, humilier, au lieu d’élever, de réparer et de guider.Le Prophète (paix et salut sur lui) a également dit :Une lecture déconnectée de l’histoire, elle, répète les réponses d’hier sans regarder les défis d’aujourd’hui. Elle finit par confondre fidélité au message et répétition mécanique des formes anciennes. Pourtant, l’histoire prophétique elle-même nous enseigne la sagesse, le réalisme et le sens des étapes. Le pacte d’al-Ḥudaybiyyah en 628 fut un compromis difficile, mais il donna à la communauté musulmane une reconnaissance décisive ; il montre que la sagesse, la patience et la vision peuvent parfois servir l’avenir de l’islam davantage que la crispation émotionnelle. De même, la Constitution de Médine est souvent lue comme un cadre d’organisation entre composantes diverses d’une même cité, ce qui rappelle que l’islam naissant n’a pas construit son autorité seulement par l’identité, mais aussi par l’alliance, la responsabilité et l’ordre commun.L’avenir de l’islam en France dépendra en grande partie de cette maturité. Si nous continuons à produire des lectures partielles, agressives et hors contexte, nous fabriquerons plus de confusion, plus de divisions et plus de rejet. Mais si nous formons une génération de passeurs capables de relier les textes à leurs finalités, l’héritage à son histoire, et la foi à la responsabilité, alors l’islam pourra apparaître pour ce qu’il est vraiment : non pas une identité assiégée, mais une force de foi, de justice, de miséricorde et de contribution au bien commun.*****est l'imam de la mosquée de Bordeaux-Bastide gérée par l'association ECM.Lire aussi :







