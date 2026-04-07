Face à la négrophobie rampante, l'insupportable silence d'Emmanuel Macron

Dans ce contexte, le silence face aux manifestations contemporaines de négrophobie n’est pas une anomalie : il devient cohérent. Il prolonge une posture. Il confirme une tendance. Et c’est précisément ce qui le rend plus grave encore.



Lorsque des discours visent l’islamisme ou d’autres menaces perçues contre la République, la réaction est immédiate, ferme, structurée. L’État se dresse, nomme, condamne, agit. Mais lorsque des propos relèvent d’une négrophobie rampante qu’elle touche des enfants d'ascendance africaine, des diasporas ou des responsables politiques issus de ces réalités alors le ton change, ou pire : il disparaît.



Ces deux poids, deux mesures n’est pas anodin. Il institue une hiérarchie dans la lutte contre le racisme. Il fabrique une République à plusieurs vitesses, où certains citoyens voient leur dignité défendue avec vigueur, tandis que d’autres doivent se contenter du silence. Un silence qui, loin d’apaiser, légitime. Car ne pas dire, c’est laisser faire. Ne pas condamner, c’est tolérer. Ne pas nommer, c’est banaliser.



Et dans cette banalisation s’installe un poison lent : celui d’une négrophobie d’État diffuse, insidieuse, qui ne s’affiche pas toujours ouvertement mais qui se nourrit de ces absences répétées. Une négrophobie qui prospère non seulement dans les marges, mais aussi dans les interstices du discours officiel, là où le pouvoir choisit de détourner le regard.



Peut-on imaginer une telle retenue face à d’autres formes de haine, l'antisémitisme par exemple ? Peut-on concevoir que la République garde le silence si des propos équivalents visaient d’autres communautés avec la même violence symbolique ? La réponse est non. Et c’est précisément ce décalage qui interroge, qui choque, qui fracture.