Nassurdine Haidari à la tête du CRAN : « Que notre République se tienne debout pour assurer l’égalité des droits de tous »

Nassurdine Haidari : Nous sommes à quelques mois d’une élection présidentielle brutale et violente. Les thématiques liées à l’immigration, à l’islam et à l’identité nationale seront au cœur de cette élection. Je sais qu’un récent sondage (Harris Interactive pour Challenges paru en octobre, ndlr) soulignait que 67 % des Français s’inquiétaient d’un « grand remplacement » . Nous avons donc à prendre ce chiffre au sérieux et nous reposer la question de notre communication et de celle de toutes les organisations antiracistes.



C’est vrai que le matraquage médiatique a soulevé une peur et une crainte – incompréhensibles – notamment à l’égard des populations dites musulmanes. Nous devrons faire preuve de pédagogie pour faire comprendre au plus grand nombre que notre combat est celui de la préservation du triptyque républicain, « Liberté, Egalité, Fraternité » . Une France qui a peur est une France qui n’avancera pas. Repliée sur elle-même, elle ne se renouvellera pas. Mes grandes priorités seront de lutter contre les discriminations et de proposer des solutions concrètes pour sortir certaines populations des trappes du désespoir. Et enfin Marseille, ma ville : la ville la plus inégalitaire de France où les Noirs sont volontairement et cyniquement invisibilisés des champs politique, scolaire, économique et social.