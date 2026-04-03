Ramadan et Carême : après l'Aïd, l'heure de Pâques, ce que les chrétiens et les musulmans ont en partage

Une série de contributions valorisant les points de convergence entre musulmans et chrétiens a été publiée sur Saphirnews, lorsque les deux communautés ont célébré le mois du Ramadan et le Carême un temps ensemble cette année 2026.
Le Ramadan s'est achevé en France jeudi 19 avril, le Carême le 2 avril avec le Jeudi Saint. Alors que Pâques est prévue dimanche 5 avril, une fête prolongée traditionnellement le lendemain, nous remettons ici les six tribunes signées du sociologue Omero Marongiu-Perria, acteur très investi dans le dialogue interreligieux, afin de souligner ce qu’apportent le Carême et du Ramadan, la richesse des deux démarches et leurs convergences sur les plan spirituel, éthique ou encore social.
> Contribuer à libérer les chaînes de l’injustice
> Jeûner par désir de Dieu
> Jeûner pour (re)trouver sa liberté intérieure
> Le jeûne comme véritable chemin de conversion
> Résister à la société de l’excès
> S’abandonner à Dieu
Lire aussi :
Ramadan / Aïd al-Fitr 2026 : à l'heure du Carême, les vœux du Vatican aux musulmans
Ramadan 2026 : les vœux des catholiques aux musulmans de France
Annonciation et Nuit du Destin : chrétiens et musulmans ensemble sous l’égide du Verbe divin
Pourquoi le Carême n’est pas le Ramadan des musulmans : ce qu’il faut savoir sur cette célébration chrétienne
Le Ramadan s'est achevé en France jeudi 19 avril, le Carême le 2 avril avec le Jeudi Saint. Alors que Pâques est prévue dimanche 5 avril, une fête prolongée traditionnellement le lendemain, nous remettons ici les six tribunes signées du sociologue Omero Marongiu-Perria, acteur très investi dans le dialogue interreligieux, afin de souligner ce qu’apportent le Carême et du Ramadan, la richesse des deux démarches et leurs convergences sur les plan spirituel, éthique ou encore social.
> Contribuer à libérer les chaînes de l’injustice
> Jeûner par désir de Dieu
> Jeûner pour (re)trouver sa liberté intérieure
> Le jeûne comme véritable chemin de conversion
> Résister à la société de l’excès
> S’abandonner à Dieu
Lire aussi :
Ramadan / Aïd al-Fitr 2026 : à l'heure du Carême, les vœux du Vatican aux musulmans
Ramadan 2026 : les vœux des catholiques aux musulmans de France
Annonciation et Nuit du Destin : chrétiens et musulmans ensemble sous l’égide du Verbe divin
Pourquoi le Carême n’est pas le Ramadan des musulmans : ce qu’il faut savoir sur cette célébration chrétienne