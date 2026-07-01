Points de vue La vie d’ici-bas, à l’image d’un match de foot Rédigé par Housman Omarjee | Mercredi 1 Juillet 2026









Car, sous certains aspects, notre existence ressemble à un match. Non pas parce que la vie serait un simple jeu, mais parce qu’elle est, comme un match, limitée dans le temps et orientée vers une issue définitive.



Le Coran rappelle pourtant que la vie d’ici-bas n’est qu’un passage : « Cette vie d’ici-bas n’est qu’amusement et jeu. » (sourate Al-Ankabut, Les araignées, verset 64) Il ne s’agit pas de condamner tout divertissement, mais de ne jamais perdre de vue ce qui est durable au profit de ce qui est éphémère.



Lorsque le coup d’envoi est donné, personne ne peut arrêter le chronomètre. Les minutes s’écoulent inexorablement jusqu’au coup de sifflet final. Notre vie suit la même logique. Depuis notre naissance, le temps nous rapproche de notre rencontre avec Allah. La différence est que les joueurs connaissent la durée de leur match, tandis que nous ignorons totalement le moment où prendra fin le nôtre.



Nous connaissons souvent les dates des prochains matchs, parfois plusieurs mois à l’avance. Nous savons quand aura lieu la finale d’une compétition. En revanche, aucun être humain ne connaît le jour où son propre livre se refermera. Cette ignorance devrait nous pousser à vivre chaque journée avec davantage de conscience et de responsabilité. À chaque grande compétition de football, à l'instar de la Coupe du monde , le même spectacle se répète. Des millions de personnes organisent leurs journées autour des matchs, veillent tard dans la nuit, vibrent au rythme des exploits de leur équipe favorite et discutent des résultats pendant des heures. Cette passion est universelle. Elle témoigne de la place qu’occupe le sport dans nos vies. Mais cette ferveur peut aussi devenir une invitation à la réflexion.Car, sous certains aspects, notre existence ressemble à un match. Non pas parce que la vie serait un simple jeu, mais parce qu’elle est, comme un match, limitée dans le temps et orientée vers une issue définitive.Le Coran rappelle pourtant que la vie d’ici-bas n’est qu’un passage :(sourate Al-Ankabut, Les araignées, verset 64) Il ne s’agit pas de condamner tout divertissement, mais de ne jamais perdre de vue ce qui est durable au profit de ce qui est éphémère.Lorsque le coup d’envoi est donné, personne ne peut arrêter le chronomètre. Les minutes s’écoulent inexorablement jusqu’au coup de sifflet final. Notre vie suit la même logique. Depuis notre naissance, le temps nous rapproche de notre rencontre avec Allah. La différence est que les joueurs connaissent la durée de leur match, tandis que nous ignorons totalement le moment où prendra fin le nôtre.Nous connaissons souvent les dates des prochains matchs, parfois plusieurs mois à l’avance. Nous savons quand aura lieu la finale d’une compétition. En revanche, aucun être humain ne connaît le jour où son propre livre se refermera. Cette ignorance devrait nous pousser à vivre chaque journée avec davantage de conscience et de responsabilité.

Chaque bonne action est comparable à un but inscrit dans le registre de nos œuvres Dans le football, une victoire ne s’improvise pas. Elle est le fruit d’une préparation exigeante, d’une discipline quotidienne et d’efforts constants. Une équipe qui souhaite soulever un trophée accepte les sacrifices nécessaires pour atteindre son objectif.



Le croyant est lui aussi engagé dans une préparation de longue haleine. Ses prières, ses œuvres de bienfaisance, son comportement, sa patience dans l’épreuve et son attachement au Coran façonnent progressivement son avenir dans l’au-delà. Rien de tout cela n’est perdu auprès d’Allah.



Chaque bonne action est comparable à un but inscrit dans le registre de nos œuvres. Ce registre sera le véritable tableau d’affichage lorsque chacun comparaîtra devant son Seigneur. Ce jour-là, les apparences, la célébrité ou les succès matériels n’auront plus aucune valeur. Seules compteront la foi et les œuvres accomplies avec sincérité.



Allah dit : « Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès de leur Seigneur sera les Jardins d’Éden sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils L’agréent. » (Coran, Sourate Al-Bayinnah, La preuve, versets 7-8)

Profitons donc de chaque instant qui nous est accordé pour préparer LA rencontre



Il en va de même pour la vie du croyant. Les erreurs, les péchés ou les périodes d’éloignement ne constituent pas une fatalité. Tant que la vie demeure, la porte du repentir reste ouverte. Revenir vers Allah, c’est toujours reprendre le chemin de la victoire.



Enfin, aucune équipe ne triomphe seule. Derrière chaque succès se trouvent des joueurs qui se soutiennent, se conseillent et poursuivent ensemble un objectif commun. La communauté des croyants est appelée à vivre cette même solidarité : encourager le bien, prévenir le mal et s’entraider dans l’obéissance à Allah.



À l’heure où les stades captivent les regards du monde entier, il est bon de se rappeler qu’il existe un rendez-vous infiniment plus important que toutes les finales. Lorsque le coup de sifflet final de notre existence retentira, il ne sera plus possible de revenir en arrière.



Profitons donc de chaque instant qui nous est accordé pour préparer cette rencontre avec notre Créateur. Car la plus belle victoire n’est pas celle qui s’accompagne d’une coupe brandie devant les foules, mais celle qui conduit à entendre ces paroles tant espérées : Allah est satisfait de toi. Voilà le véritable succès.



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Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.



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La difficulté avec une facilité, une promesse de Dieu Le football nous enseigne également qu’un match n’est jamais définitivement perdu tant que l’arbitre n’a pas sifflé la fin de la rencontre. Les plus belles remontées au score sont souvent celles auxquelles personne ne croyait plus.Il en va de même pour la vie du croyant. Les erreurs, les péchés ou les périodes d’éloignement ne constituent pas une fatalité. Tant que la vie demeure, la porte du repentir reste ouverte. Revenir vers Allah, c’est toujours reprendre le chemin de la victoire.Enfin, aucune équipe ne triomphe seule. Derrière chaque succès se trouvent des joueurs qui se soutiennent, se conseillent et poursuivent ensemble un objectif commun. La communauté des croyants est appelée à vivre cette même solidarité : encourager le bien, prévenir le mal et s’entraider dans l’obéissance à Allah.À l’heure où les stades captivent les regards du monde entier, il est bon de se rappeler qu’il existe un rendez-vous infiniment plus important que toutes les finales. Lorsque le coup de sifflet final de notre existence retentira, il ne sera plus possible de revenir en arrière.Profitons donc de chaque instant qui nous est accordé pour préparer cette rencontre avec notre Créateur. Car la plus belle victoire n’est pas celle qui s’accompagne d’une coupe brandie devant les foules, mais celle qui conduit à entendre ces paroles tant espérées : Allah est satisfait de toi. Voilà le véritable succès.*****est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.Lire aussi :







