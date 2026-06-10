Coupe du monde 2026 : l'Iran au rendez-vous malgré la guerre contre les Etats-Unis

Ils seront bien là. Mais jusqu'au dernier moment, rien n'était moins sûr. L’équipe iranienne disputera bien la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au terme d'un feuilleton diplomatique sans précédent dans l'histoire du football mondial.
Tout avait failli basculer en mars dernier, quand Téhéran annonçait son retrait après des frappes américano-israéliennes ayant coûté la vie au guide suprême Ali Khamenei. L'Iran avait ensuite boycotté le tirage au sort, ses dirigeants se voyant refuser leurs visas. La fédération avait même tenté en vain de faire délocaliser ses matchs au Mexique, Donald Trump ayant publiquement déclaré ne pas pouvoir « garantir la sécurité » de la délégation.
La solution de compromis trouvée est pour le moins insolite. Le camp de base de l'équipe est situé à Tijuana, côté mexicain de la frontière, pour toute la durée de la compétition, tandis que ses joueurs sont autorisés à entrer sur le sol américain en jet privé la veille de chaque rencontre. Une partie de son staff s'est vu définitivement refuser l'entrée sur le territoire américain.
La sélection iranienne devrait disputer ses trois matchs de poule aux Etats-Unis : contre la Nouvelle-Zélande et la Belgique à Los Angeles, et contre l'Égypte à Seattle. Sans fan pour les encourager dans leur aventure : le quota de billets pour les supporters iraniens a été supprimé. La grande messe du football, qui va débuter jeudi 11 juin, est lancée alors la guerre entre l’Iran et les Etats-Unis, commencée fin février, est loin d’être terminée.
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