Cambridge : une visite royale historique dans la première mosquée écologique d'Europe

© Dan Marsh
Le roi Charles III s'est rendu, lundi 20 juillet, à la mosquée centrale de Cambridge, une visite officielle saluée comme une première pour un souverain britannique dans ce lieu de culte musulman inauguré en 2019. Le monarque, âgé de 77 ans, est arrivé sous les acclamations de riverains venus l'accueillir dans la rue.
Cette étape s'inscrivait dans la volonté du roi de mettre en lumière un édifice devenu une référence architecturale outre-Manche. Présenté comme la première mosquée écologique d'Europe, le bâtiment a reçu plusieurs distinctions dont le prix national de l'Institut royal des architectes britanniques (RIBA). Le roi, connu pour ses engagements en faveur de la préservation de l'environnement, a été informé des qualités de la mosquée au cours de sa visite. Le site fonctionne en effet grâce à des panneaux solaires et à des pompes à chaleur très efficaces installées en sous-sol, tandis que les eaux de pluie sont récupérées pour les sanitaires et l'arrosage des jardins.
Après avoir été accueilli dans le jardin par l'architecte principal du projet, il a retiré ses chaussures pour rejoindre la salle de prière où il a échangé avec des responsables religieux, des bénévoles, des jeunes et des membres de la communauté locale, rapporte la BBC.. Selon l’agence Anadolu, des représentants turcs étaient également présents, la construction de l’édifice religieux ayant grandement bénéficié du soutien de la Turquie. Recep Tayyip Erdogan n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la visite royale, soulignant les efforts constants du souverain en faveur de la coexistence et du dialogue interconvictionnel.
Le roi a ensuite dévoilé une plaque commémorant les 75 ans du statut de ville accordé à Cambridge, avant de recevoir un ouvrage retraçant l'histoire de la mosquée et les récompenses qu’elle a reçues. Il a aussi reçu un presse-papier en verre inspiré de l'architecture de la mosquée Selimiye, à Edirne, ainsi qu'un ouvrage sur le patrimoine scientifique islamique.
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Après avoir été accueilli dans le jardin par l'architecte principal du projet, il a retiré ses chaussures pour rejoindre la salle de prière où il a échangé avec des responsables religieux, des bénévoles, des jeunes et des membres de la communauté locale, rapporte la BBC.. Selon l’agence Anadolu, des représentants turcs étaient également présents, la construction de l’édifice religieux ayant grandement bénéficié du soutien de la Turquie. Recep Tayyip Erdogan n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la visite royale, soulignant les efforts constants du souverain en faveur de la coexistence et du dialogue interconvictionnel.
Le roi a ensuite dévoilé une plaque commémorant les 75 ans du statut de ville accordé à Cambridge, avant de recevoir un ouvrage retraçant l'histoire de la mosquée et les récompenses qu’elle a reçues. Il a aussi reçu un presse-papier en verre inspiré de l'architecture de la mosquée Selimiye, à Edirne, ainsi qu'un ouvrage sur le patrimoine scientifique islamique.
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