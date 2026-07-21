Points de vue La discipline spirituelle, une voie de libération intérieure Rédigé par Abderrahmane Aknou | Mardi 21 Juillet 2026





La vie est un destin et une destinée. Elle est un cadeau de Dieu offert à l’être humain comme une chance, une possibilité ouverte devant lui pour connaître son Créateur et vivre une expérience spirituelle profonde et authentique. Elle n’est pas une simple succession de jours ni une parenthèse sans horizon, mais un temps accordé pour se préparer à la vie éternelle. Car il existe bien une vie après la mort, et celle-ci se prépare par une vie avant la mort, vécue avec conscience, responsabilité et orientation tournée vers la vie dernière.



Cette expérience spirituelle n’a cependant rien d’évident ni de confortable. Elle s’exerce dans les tumultes d’un monde-épreuve, au cœur de contextes sociaux, politiques et économiques qui tirent souvent l’Homme loin de ses aspirations profondes à la complétude morale et spirituelle. À ces pressions extérieures s’ajoutent les tensions intérieures de l’ego, avec ses ambitions propres, ses désirs de reconnaissance, de possession et de domination. L’Homme se trouve alors pris entre l’appel de l’essentiel et les tentations de la gloire, de l’accumulation, du paraître et de la jouissance, qui promettent beaucoup mais laissent souvent un vide intérieur abyssal.



Dans de telles conditions, il devient facile de passer à côté de sa vie en ne la consacrant pas à l’essentiel, en la vouant à l’éphémère et au futile, en s’installant peu à peu dans une forme d’aveuglement. L’existence peut alors se dissoudre dans l’agitation, le conformisme, l’habitude ou la distraction, jusqu’à faire oublier à l’Homme la finalité même pour laquelle il a été créé.

Chercher Dieu dans sa manière d’habiter le temps par la discipline intérieure Selon les préceptes de l’islam, la vie est précieuse précisément parce qu’elle offre à l’être humain l’occasion de chercher Dieu dans sa manière d’habiter le temps. Le temps n’est pas neutre : il est un capital confié, une matière spirituelle à travailler. Utiliser ce temps avec justesse, c’est donner un sens à l’existence en résistant à toutes les forces qui tendent à réduire l’Homme à un simple accessoire insignifiant d’un système, privé de profondeur et de transcendance. Chercher Dieu ne signifie pas se retirer du monde, mais y demeurer autrement, avec une conscience éveillée et une intention droite.



Pour cela, l’Homme a besoin d’une discipline intérieure. Cette discipline est essentielle. Elle est ce qui a marqué la vie des hommes de Dieu dont le quotidien était profondément rythmé, ordonné autour d’une présence constante à Dieu. Leur journée commençait souvent dans le dernier tiers de la nuit, par un temps consacré à la prière, à l’invocation, à la lecture, à l’écoute et à la méditation de la Parole divine. Puis le jour se déployait au fil des cinq temps de la prière, avec une attention particulière aux moments bénis, ceux qui précèdent le lever du jour et ceux qui accompagnent le coucher du soleil, jusqu’à faire de toute la vie une veille intérieure.

C’est dans la fidélité à l’essentiel que la vie retrouve sa profondeur véritable wird renvoie à ce qui revient régulièrement, à une part assignée, à une portion fixe que l’on ne néglige pas. Spirituellement, le wird désigne ce travail répétitif et fidèle sur soi-même, ce programme spirituel respecté avec constance, cette règle librement consentie qui structure la vie intérieure. Il ne s’agit pas d’un automatisme vide, mais d’une discipline de l’âme destinée à l’ancrer durablement dans le terreau de l’adoration, de la droiture et de la présence à Dieu.



C’est à force de ce travail patient sur soi que l’Homme se reconnecte à l’essentiel, s’affranchit progressivement du poids du monde et des exigences tyranniques de l’ego, et s’élève spirituellement. La discipline n’est alors ni une contrainte ni une privation, mais un chemin de libération intérieure. Elle rejoint ici l’intuition formulée par Simone Weil, pour qui la vie spirituelle repose sur l’attention, cette capacité à se rendre disponible à la vérité par le silence intérieur et le dépouillement de soi.



Cultiver son jardin intérieur, travailler son cœur, faire progresser en soi les vertus d’une foi complète et incarnée devient ainsi une œuvre de toute une vie. Une œuvre discrète, exigeante, souvent invisible, mais sans laquelle la vie perd sa direction. C’est dans cette fidélité à l’essentiel que la vie retrouve sa profondeur véritable : non comme une fuite vers l’éphémère, mais comme un chemin d’élévation, de droiture et de préparation à ce qui demeure au-delà du temps.



*****

Première parution sur le



Lire aussi :

Le wird au quotidien : l'invocation pour nourriture du cœur et de l'esprit Cette organisation spirituelle du temps était désignée par les hommes de Dieu sous le terme de wird . D’un point de vue lexical, le motrenvoie à ce qui revient régulièrement, à une part assignée, à une portion fixe que l’on ne néglige pas. Spirituellement, ledésigne ce travail répétitif et fidèle sur soi-même, ce programme spirituel respecté avec constance, cette règle librement consentie qui structure la vie intérieure. Il ne s’agit pas d’un automatisme vide, mais d’une discipline de l’âme destinée à l’ancrer durablement dans le terreau de l’adoration, de la droiture et de la présence à Dieu.C’est à force de ce travail patient sur soi que l’Homme se reconnecte à l’essentiel, s’affranchit progressivement du poids du monde et des exigences tyranniques de l’ego, et s’élève spirituellement. La discipline n’est alors ni une contrainte ni une privation, mais un chemin de libération intérieure. Elle rejoint ici l’intuition formulée par Simone Weil, pour qui la vie spirituelle repose sur l’attention, cette capacité à se rendre disponible à la vérité par le silence intérieur et le dépouillement de soi.Cultiver son jardin intérieur, travailler son cœur, faire progresser en soi les vertus d’une foi complète et incarnée devient ainsi une œuvre de toute une vie. Une œuvre discrète, exigeante, souvent invisible, mais sans laquelle la vie perd sa direction. C’est dans cette fidélité à l’essentiel que la vie retrouve sa profondeur véritable : non comme une fuite vers l’éphémère, mais comme un chemin d’élévation, de droiture et de préparation à ce qui demeure au-delà du temps.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :







