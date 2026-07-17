« Dara Shukoh, prince du soufisme » : François Gautier ressuscite le prince oublié d'un islam éclairé

Présentation de l'éditeur

XVIIe siècle. L’Empire moghol est à son apogée. Dara Shukoh, fils préféré du bâtisseur du Taj Mahal et héritier légitime du trône, incarne un espoir unique : celui d’un islam de lumière, profondément soufi, dialoguant avec les sagesses hindoues, chrétiennes et juives. Prince poète et amoureux passionné, il rêve d’une Inde où le Verbe unit les hommes plutôt que de les diviser.



Mais l’Histoire a ses zones d’ombre. Face à lui se dresse son frère cadet, Aurangzeb, guerrier impitoyable et partisan d’un islam radical et rigide. De leur duel fratricide naîtra le basculement de tout un sous-continent : la défaite de Dara marque le triomphe d’un fanatisme dont les échos résonnent encore aujourd’hui, du Pakistan à l’Afghanistan.



Grand spécialiste du monde indien, François Gautier ressuscite ce destin unique et flamboyant. Et nous livre, à travers cette épopée tragique, une clef indispensable pour repenser le dialogue entre les cultures et l’avenir d’un islam éclairé. Un ouvrage lumineux, profondément porteur d’espérance.