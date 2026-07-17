« Dara Shukoh, prince du soufisme » : François Gautier ressuscite le prince oublié d'un islam éclairé

L'avis de Saphirnews
« Et si l’antidote au radicalisme se trouvait dans la figure oubliée d’un prince visionnaire, poète et mystique ? » Publié en mars 2026, Dara Shukoh, prince du soufisme signé François Gautier, longtemps correspondant du Figaro en Inde, retrace la trajectoire du fils aîné de l'empereur moghol Shah Jahan, le bâtisseur du Taj Mahal, et héritier légitime du trône au XVIIe siècle. L'ouvrage dépeint un poète musulman, imprégné de soufisme, qui rêvait de faire dialoguer les sagesses hindoue, chrétienne et juive avec un islam empreint d'amour et de tolérance envers l'autre.
Face à lui, l'auteur place son frère cadet Aurangzeb, présenté comme un guerrier tenant d'un islam rigoriste. Leur affrontement fratricide aurait scellé, selon l'éditeur, le basculement d'une région entière : la défaite de Dara Shukoh aurait ouvert la voie à un fanatisme dont les effets se feraient encore sentir aujourd'hui, du Pakistan à l'Afghanistan.
À travers cette figure historique largement méconnue du grand public francophone, François Gautier signe à sa manière un plaidoyer, celui d'un islam pluriel et ouvert au dialogue entre les cultures, porté par une trajectoire aussi romanesque que tragique. Une histoire singulière et passionnante qui vaut le coup d’être lu.
Face à lui, l'auteur place son frère cadet Aurangzeb, présenté comme un guerrier tenant d'un islam rigoriste. Leur affrontement fratricide aurait scellé, selon l'éditeur, le basculement d'une région entière : la défaite de Dara Shukoh aurait ouvert la voie à un fanatisme dont les effets se feraient encore sentir aujourd'hui, du Pakistan à l'Afghanistan.
À travers cette figure historique largement méconnue du grand public francophone, François Gautier signe à sa manière un plaidoyer, celui d'un islam pluriel et ouvert au dialogue entre les cultures, porté par une trajectoire aussi romanesque que tragique. Une histoire singulière et passionnante qui vaut le coup d’être lu.
Présentation de l'éditeur
XVIIe siècle. L’Empire moghol est à son apogée. Dara Shukoh, fils préféré du bâtisseur du Taj Mahal et héritier légitime du trône, incarne un espoir unique : celui d’un islam de lumière, profondément soufi, dialoguant avec les sagesses hindoues, chrétiennes et juives. Prince poète et amoureux passionné, il rêve d’une Inde où le Verbe unit les hommes plutôt que de les diviser.
Mais l’Histoire a ses zones d’ombre. Face à lui se dresse son frère cadet, Aurangzeb, guerrier impitoyable et partisan d’un islam radical et rigide. De leur duel fratricide naîtra le basculement de tout un sous-continent : la défaite de Dara marque le triomphe d’un fanatisme dont les échos résonnent encore aujourd’hui, du Pakistan à l’Afghanistan.
Grand spécialiste du monde indien, François Gautier ressuscite ce destin unique et flamboyant. Et nous livre, à travers cette épopée tragique, une clef indispensable pour repenser le dialogue entre les cultures et l’avenir d’un islam éclairé. Un ouvrage lumineux, profondément porteur d’espérance.
Mais l’Histoire a ses zones d’ombre. Face à lui se dresse son frère cadet, Aurangzeb, guerrier impitoyable et partisan d’un islam radical et rigide. De leur duel fratricide naîtra le basculement de tout un sous-continent : la défaite de Dara marque le triomphe d’un fanatisme dont les échos résonnent encore aujourd’hui, du Pakistan à l’Afghanistan.
Grand spécialiste du monde indien, François Gautier ressuscite ce destin unique et flamboyant. Et nous livre, à travers cette épopée tragique, une clef indispensable pour repenser le dialogue entre les cultures et l’avenir d’un islam éclairé. Un ouvrage lumineux, profondément porteur d’espérance.
L'auteur
Écrivain et journaliste, François Gautier a été durant dix ans le correspondant en Inde et en Asie du Sud du Figaro. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, en français et en anglais dont, dernièrement, Indira Gandhi, Mère de l’Inde.
François Gautier, Dara Shukoh, prince du soufisme. Vers un islam tolérant, Cerf, mars 2026, 256 pages, 24 €