Points de vue L'invocation du voyageur en islam : ses mérites, des conseils Rédigé par Nacira Arab | Lundi 13 Juillet 2026









Pour le musulman, le voyage, as-safar , est Nous sommes entrés dans la période estivale, durant laquelle de nombreuses familles prennent la route, montent dans un train ou embarquent dans un avion pour partir en vacances, se reposer ou rejoindre leurs proches.Pour le musulman, le voyage,, est bien plus qu’un simple déplacement physique. Il constitue une expérience spirituelle à part entière : un moment où le croyant quitte le confort de son foyer et s’en remet pleinement à la protection de Dieu. Cette vulnérabilité du voyageur lui attribue un statut particulier dans la jurisprudence islamique : des allègements dans la prière, la possibilité de rompre le jeûne du Ramadan, et surtout un moment privilégié pour se tourner vers Dieu et multiplier les invocations.

Le voyage, un moment privilégié pour se tourner vers Dieu Le voyage est une occasion de se rappeler Dieu, de solliciter Sa protection et Ses bénédictions, et de renouveler sa confiance en Lui afin que le trajet, le séjour et le retour se déroulent dans les meilleures conditions.



La première invocation liée au voyage se récite au moment de prendre place dans son moyen de transport, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un avion, d’un train, d’un bateau ou de tout autre véhicule.



Cette invocation est tirée directement du Coran : « Gloire à Celui qui a soumis cela à notre service, alors que nous n’aurions pas été capables de le maîtriser par nous-mêmes. Et c’est vers notre Seigneur que nous retournerons. » (Sourate Az-Zukhruf, L’ornement, versets 13-14) Elle rappelle au croyant que tout moyen de transport est un bienfait accordé par Dieu et que l’être humain ne peut le maîtriser que par Sa permission.



Selon un hadith rapporté par Muslim, Ibn Omar, que Dieu l’agrée, rapporte que le Prophète (paix et salut sur lui), lorsqu’il montait sur sa monture pour partir en voyage, prononçait trois fois : « Allahu Akbar » , c’est-à-dire : « Dieu est le Plus Grand », puis récitait cette invocation coranique. Ce geste simple, mais profondément significatif, transforme le début du déplacement en un acte d’adoration, de reconnaissance et de confiance envers le Créateur.

L’invocation complète du voyageur Lorsque le Prophète (paix et salut sur lui) montait sa monture pour partir en voyage, il commençait par dire trois fois : « Allahu Akbar » , puis récitait l’invocation coranique du transport, tirée de la sourate Az-Zukhruf (L’ornement), avant d’ajouter :



« Ô Dieu, nous Te demandons de nous accorder dans ce voyage la bonté pieuse, la crainte ainsi que tout acte qui Te satisfait. Ô Dieu, facilite-nous ce voyage et raccourcis pour nous sa distance. Ô Dieu, Tu es notre compagnon de voyage et le Successeur auprès de nos familles. Ô Dieu, Je cherche refuge auprès de Toi contre la fatigue du voyage, contre toute source de chagrin et contre tout malheur qui toucherait, nos biens et notre familles à notre retour. » (Rapporté par Muslim et Thirmidi d’après ‘Abdullah ibn Omar)



Cette invocation est d’une grande richesse. Elle rassemble plusieurs demandes essentielles que tout voyageur musulman est invité à méditer.



Demander la piété pendant le voyage : Le Prophète (paix et salut sur lui) ne demandait pas seulement la sécurité matérielle. Il demandait également la bonté, la piété et les œuvres qui plaisent à Dieu. En effet, l’éloignement du foyer et le changement des habitudes peuvent parfois conduire le croyant à relâcher sa vigilance spirituelle. Le voyage ne doit donc pas l’éloigner de sa foi, de ses prières, des bonnes œuvres, du rappel de Dieu.



Demander la facilité du trajet : Le voyage peut être fatigant, long et imprévisible. L’invocation demande ainsi à Dieu de faciliter le trajet, d’en alléger les difficultés et d’en raccourcir la distance. Elle enseigne au croyant à prendre les précautions nécessaires tout en plaçant sa confiance en Dieu.



Reconnaître Dieu comme le Compagnon du voyage : En disant « Tu es notre compagnon de voyage » , le croyant se rappelle qu’il n’est jamais seul. Où qu’il se trouve, Dieu connaît sa situation, entend ses invocations et veille sur lui. Cette conscience procure au voyageur sérénité et réconfort, notamment lorsqu’il traverse des lieux inconnus ou rencontre des difficultés.



Confier sa famille à Dieu : Le voyageur laisse souvent derrière lui des proches, une maison, des biens ou des responsabilités. En disant « le Successeur auprès de nos familles », il confie à Dieu les personnes et les choses auxquelles il tient. Il reconnaît ainsi que Dieu est le meilleur Protecteur, aussi bien pour celui qui part que pour ceux qui restent.



Ibn Al-Qayyim, que Dieu lui fasse miséricorde, souligne que cette invocation réunit les principaux besoins du voyageur : la préservation de sa foi, la facilité matérielle, la protection de sa famille et un retour heureux auprès des siens.

L’invocation au retour du voyage Lorsque le Prophète (paix et salut sur lui) revenait d’un voyage, il récitait la même invocation qu’au départ, puis ajoutait : « Nous voici de retour, repentants, adorateurs de notre Seigneur et Le louant. » (Rapporté par Boukhari et Muslim)



Cette formule associe plusieurs qualités essentielles du croyant qui revient de voyage :



« Nous voici de retour » - ayibun : Le croyant reconnaît le bienfait d’être revenu auprès des siens en sécurité, car tout voyage comporte une part d’incertitude.

« Repentants » - ta’ibun : Le retour est aussi une occasion de renouveler son repentir et de revenir vers Dieu avec sincérité.

« Adorateurs » - ‘abidun : Le croyant affirme son engagement à poursuivre l’adoration de Dieu après son voyage, sans relâchement.

« Louant notre Seigneur » - hamidun : Il remercie Dieu pour les bienfaits reçus durant le trajet, le séjour et le retour.



Ainsi, le retour de voyage ne marque pas seulement la fin d’un déplacement : il devient un moment de gratitude, de repentir et de renouvellement spirituel. Le croyant revient auprès des siens avec la reconnaissance des bienfaits reçus et le désir de poursuivre son chemin dans l’adoration de Dieu.

Le voyage, un moment privilégié pour être exaucé L’invocation du voyageur possède un mérite particulier. « Trois invocations sont exaucées sans aucun doute : l’invocation de l’opprimé, l’invocation du voyageur et l’invocation du père en faveur de son enfant » , nous enseigne le Prophète (rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah, d’après Abu Hourayra).



Le voyage est donc un moment privilégié pour invoquer Dieu. Le voyageur quitte ses habitudes, sa maison et son confort. Il ressent davantage sa fragilité et sa dépendance envers son Seigneur : il a besoin de protection sur la route, de facilité dans son trajet, de préservation pour sa famille et de bénédiction dans son séjour comme dans son retour. Cette situation peut rendre son cœur plus humble, plus réceptif et plus sincère dans l’invocation.



Pendant nos voyages, saisissons donc cette occasion pour multiplier les invocations auprès de Dieu, pour soi-même, pour sa famille et pour l’ensemble des musulmans. Demandons également au voyageur de ne pas nous oublier dans ses invocations. Il est rapporté que lorsque Omar ibn Al-Khattab, que Dieu l’agrée, demanda au Prophète (paix et salut sur lui) la permission de partir accomplir la omra, celui-ci lui dit : « Ô mon frère, associe-nous à tes invocations et ne nous oublie pas. » (Rapporté par Abu Dawoud et Tirmidhi)

Conseils pratiques pour la période estivale



Il est également bénéfique d’apprendre cette invocation par cœur ou de conserver son texte et sa traduction sur son téléphone ; de l’enseigner aux enfants et de la réciter en famille au moment du départ ; et de profiter du trajet pour multiplier les invocations personnelles. Cette pratique transforme le début du voyage en un moment de rappel, de gratitude et de confiance en Dieu.



En cette



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Première parution sur le



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Voyager, pour quoi faire ? En cette période de vacances, il est bon de remettre cette tradition prophétique au cœur de nos départs. L’invocation du voyage doit être récitée au moment où l’on prend place dans son moyen de transport. Le croyant se rappelle ainsi les bienfaits de Dieu avant même que le trajet ne commence.Il est également bénéfique d’apprendre cette invocation par cœur ou de conserver son texte et sa traduction sur son téléphone ; de l’enseigner aux enfants et de la réciter en famille au moment du départ ; et de profiter du trajet pour multiplier les invocations personnelles. Cette pratique transforme le début du voyage en un moment de rappel, de gratitude et de confiance en Dieu.En cette période estivale , où les départs sont nombreux, il est important de ne pas réduire le voyage à une simple organisation matérielle. Préparer ses bagages, vérifier son itinéraire et sécuriser son trajet sont des précautions nécessaires, mais le croyant n’oublie pas l’essentiel : demander à Dieu Sa protection, Sa facilité et Sa bénédiction. Celui qui voyage avec le souvenir de Dieu voyage avec un cœur plus apaisé, plus reconnaissant et plus confiant.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :







